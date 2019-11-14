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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники при хищении денег со счетов клиентов банков в 80% случаев переводят украденные средства на виртуальные карты, рассказал РИА Новости представитель Сбербанка.

Источник: РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что злоумышленники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии.

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Сбербанк рекомендует клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды, пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций.

«Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру», — подчеркнул представитель крупнейшей российской кредитной организации.

По его словам, за этот год полиция пресекла деятельность 19 преступных групп, которые похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка.

Ранее газета «Известия» сообщила, что у мошенников появился новый способ обналичивания средств, похищенных с чужих с банковских карт: они обманом получают код для подтверждения перечисления денег и отправляют их на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.

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