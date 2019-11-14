12:09 (мск), источник: BFM.ru
Мошенники под видом инспекторов Роструда обманывают бизнесменов
Подобные случаи отмечены более чем в 20 регионах России.
Мошенники под видом инспекторов Роструда обманывают бизнесменов. Подобные случаи отмечены более чем в 20 регионах РФ. Об этом говорится в заявлении Федеральной службы по труду и занятости, поступившем в РБК.
Мошенники предлагают платные услуги по подготовке к
Подобные случаи зафиксированы, в частности, в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях,