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12:09 (мск), источник: BFM.ru

Мошенники под видом инспекторов Роструда обманывают бизнесменов

Подобные случаи отмечены более чем в 20 регионах России.

Источник: Reuters

Мошенники под видом инспекторов Роструда обманывают бизнесменов. Подобные случаи отмечены более чем в 20 регионах РФ. Об этом говорится в заявлении Федеральной службы по труду и занятости, поступившем в РБК.

По данным Роструда, злоумышленники звонят в организации и, представляясь сотрудниками трудовой инспекции, сообщают, что в отношении работодателя планируется проведение внеплановых проверок.

Мошенники предлагают платные услуги по подготовке к контрольно-надзорным мероприятиям, а также советуют купить полиграфическую литературу, которая сможет гарантировать минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции.

Подобные случаи зафиксированы, в частности, в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республике Коми, Мурманской, Липецкой и Астраханской областях.

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