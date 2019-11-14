13:21 (мск), источник: BBC News Русская служба
Стрельба в колледже Благовещенска. Что известно на данный момент
В четверг утром 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и
Около 11 утра по местному времени (5 утра по московскому) студент колледжа начал стрельбу в одном из корпусов учебного заведения на пересечении улиц Красноармейская и Шевченко. Один из очевидцев трагедии позвал на помощь инспекторов ДПС, которые патрулировали дорогу неподалеку.
Когда полицейские поднялись на второй этаж учебного заведения, то увидели студента с оружием. Он начал стрелять в полицейских, они открыли ответный огонь. В итоге молодого человека блокировали в аудитории, и он покончил с собой.
Стрелок успел убить одного студента и ранить троих — всем им от 17 до 20 лет. У раненых — множественные огнестрельные ранения.
По предварительным данным регионального главка МВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Студент вошел в аудиторию во время пары и выгнал из кабинета учительницу, после чего начал стрелять.
В момент стрельбы в корпусе находились более 150 человек. Оцепление со здания сняли только около 17:30 по местному времени (11:30 по Москве).
Устроивший стрельбу в колледже до инцидента угрожал дробовиком другим студентам в туалете, рассказал агентству РИА Новости 18-летний студент этого колледжа Максим Муратов.
«До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил
«Парень пришел с помповым дробовиком типа “Сайги”, пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его», — сказал один из очевидцев телеканалу «360».
По словам студентов, которые приводит издание «Порт Амур», стрелок якобы вошел в аудиторию и сказал: «Вы все меня достали», а затем «стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой».
Изданию «Амур Инфо» очевидцы трагедии сказали, что студент во время занятий вышел в туалет и вернулся оттуда уже с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находились около 20 человек.
Официально имя стрелка пока не сообщается — его публикуют только
Все знакомые стрелка, опрошенные разными изданиями, характеризуют его примерно одинаково: спокойный, замкнутый, ни с кем не конфликтовал.
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