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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма «Джокер» Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

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У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?
Владимир Мединский
министр культуры РФ
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Мединский добавил, что ему искренне жаль отдельные СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают подобные вопросы во время культурного форума.

В понедельник бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.

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