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19:04 (мск), источник: Газета.Ру

По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа

После стрельбы в колледже ЖКХ в Благовещенске возбуждены несколько уголовных дел — задержаны охранник и генеральный директор ЧОПа, сотрудник которого халатно отнесся к своим обязанностям и пропустил в здание вооруженного студента. Кроме того, выяснилось, что охрана в учебном заведении не была организована должным образом — по предварительным данным, при входе отсутствовала рамка металлодетектора.

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«Газета.Ru» — о том, что известно о расстреле.

После стрельбы в колледже в Благовещенске возбуждено несколько уголовных дел. По подозрению в халатности задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», охранявший учебный корпус, и гендиректор ЧОП, который, как сообщает пресс-служба СК, допустил к работе человека без соответствующей лицензии.

По версии следствия, охранник пропустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу.

В отношении сотрудника ЧОП «Сириус-А» и гендиректора фирмы правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Источник: РИА "Новости"

Также следствие возбудило еще одно уголовное дело — в отношении должностных лиц колледжа. Их подозревают в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека». По предварительным данным, в корпусе учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор.

Утром 14 ноября 2019 года 19-летний студент Даниил Засорин пронес в колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства огнестрельное оружие, после чего открыл стрельбу по одногруппникам. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, молодой человек покончил с собой.

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В итоге один человек убит, трое были госпитализированы — об этом сообщает пресс-служба СК.

В соцсетях было опубликовано видео, которое стрелок предположительно записал накануне. В нем он рассказывает, что хотел бы вернуться в прошлое, когда в его жизни было все намного проще. Также он отмечает, что никто не смог бы его остановить.

«Если бы я сейчас позвонил бы Даньке (друг стрелка — “Газета.Ru”), я бы ему сказал: “Завтра это произойдет”. Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию, они бы просто положили трубку. Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально н* (обманул), что мы с Даней перестали общаться. Может, он там спился». Никто бы не смог это остановить.

Ранее в сети были опубликованы видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска. Кадры сняли свидетели трагедии. На видео видно, как на полу одного из кабинетов лежит раненый человек, над ним склоняются студенты, кто-то за кадром спрашивает: «Все?».

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По данным региональных СМИ, утром 14 ноября юноша зашел в аудиторию, выгнал из нее преподавателя и открыл стрельбу. Одногруппники стрелка подтверждают, что как только он вошел в класс с оружием, все учащиеся, кроме одного, сразу спрятались. Засорин спросил у парня, почему тот не прячется — и тот ответил, что ему все равно. Тогда 19-летний студент выстрелил в него.

«Он подошел к одному парню и спросил: “Хочешь жить?”. Тот умолял его. Прямо в упор приставил ему дуло», — рассказал свидетель расправы.


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Прибывшая на место происшествия полиция вступила в перестрелку с Засориным. Он был ранен, а после покончил с собой.

По данным правоохранителей, Засорин был вооружен винтовкой ИЖ-81 — его родители сообщили, что он купил ружье на личные деньги и хранил его по всем правилам в сейфе, который стоял в их спальне. При этом все медицинские освидетельствования, в том числе справки от нарколога и психиатра, он получил самостоятельно.

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Следственный комитет рассматривает версию о том, что причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками, как основную. Однако другие учащиеся утверждают, что у юноши не было заметных ссор с окружающими и не видят причин для вспышки агрессии с его стороны. Он жил в благополучной семье с отчимом, матерью и младшим братом.

«Он был тихий, спокойный парень. Никто его не трогал», — рассказал один из студентов телеграм-каналу Mash.

Свидетель также сообщил, что стрелок спросил у одного из учащихся, хочет ли тот жить и предложил выпрыгнуть из окна, что молодой человек и сделал — в результате он сломал обе руки.

Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

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