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22:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

Басманный суд Москвы арестовал Евгения Ерзунова по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко в Twitter. Публикация была связана с решением Криворучко приговорить к реальному сроку заключения актера Павла Устинова по «московскому делу».

Евгений Ерзунов из Электростали Московской области будет находиться под арестом до 11 января 2020 года, передает «Интерфакс». По версии следствия, он сделал запись в Twitter, в которой содержались угрозы судье. Она была связана с процессом над Павлом Устиновым. Криворучко приговорил его к реальному сроку лишения свободы по обвинению в применении насилия к омоновцу. Мосгорсуд сменил ему этот срок на условный.

По делу об угрозе судье Алексею Криворучко проходят еще два обвиняемых. Сергей Половец находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он скопировал запись Евгения Ерзунова и распространил ее в одной из соцсетей.

Еще один фигурант, Алексей Вересов, остается под стражей. Он под записью Сергея Половца оставил комментарий, в котором содержалась угроза расправы.

Все трое признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинение вреда здоровью в связи с осуществлением правосудия).

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