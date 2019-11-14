❗️Суд отправил Евгения Ерзунова в СИЗО до 11 января 2020 года. Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/Aq7SkBtYny— Суды и трансляции. МБХ Медиа (@mbk_media_court) November 14, 2019
22:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах судье Криворучко
Басманный суд Москвы арестовал Евгения Ерзунова по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко в Twitter. Публикация была связана с решением Криворучко приговорить к реальному сроку заключения актера Павла Устинова по «московскому делу».