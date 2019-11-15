14 ноября, источник: Интерфакс
В Венеции введен режим ЧП в связи с наводнением
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции
«На заседании совета министров принято решение о введении чрезвычайного положения в Венеции. На первостепенные нужды города и его жителей выделено 20 млн евро», — написал на своей страничке в Твиттере итальянский премьер Джузеппе Конте.
«Катастрофа, обрушившаяся на Венецию, стала ударом в сердце для нашей страны», — написал он в Твиттере ранее.
Он подчеркнул, что власти пока не могут оценить ущерб, нанесенный городу.
Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.
В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции
Так, в результате наводнения была повреждена его телефонная линия.
Глава правительства Италии пообещал, что к 2021 году завершится создание системы Mose («Моисей»), которая призвана защитить Венецию от наводнений. Система строится с перерывами с 2003 года, затянувшиеся сроки ее создания вызывают серьезную критику со стороны жителей Венеции и всей Италии.