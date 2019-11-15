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10:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Кировской области завели дело на судмедэксперта, нашедшего алкоголь в крови ребенка

В Кировской области возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. Ребенок погиб 13 июля, его сбил полицейский.

Источник: VALERY MATYTSIN/TASS

Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, на которое ссылается RT, Насонов нарушил сразу несколько должностных норм и инструкций.

Так, он должен был сразу после извещения о ДТП принять участие в осмотре тела ребенка, а вскрытие произвести в тот же день, а не через два дня.

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Помимо этого, говорится в постановлении, он ошибся при заборе материала для исследований. «По нормам он должен был взять на экспертизу кусочки внутренних органов и тканей, мочу, волосы с головы, а также кровь. Однако взял только кровь», — сказано в документе.

Насонов отправил кровь в лабораторию с опозданием на три дня, добавляется в постановлении.

Неназванный представитель семьи погибшего заявил RT, что родственники мальчика добивались возбуждения дела по ст. 307 о выдаче заведомо ложного заключения эксперта, которая предусматривает до пяти лет заключения, но в СКР квалифицировали действия Насонова по более легкой статье.


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Адвокат семьи погибшего мальчика Жанна Шмидт подтвердила изданию Life информацию о возбуждении дела о халатности. «Кинули, так сказать, нам кость. Но наше ходатайство отменили, потому что мы там видим 307-ю статью [заведомо ложное заключение эксперта] и два года в тюрьме», — отметила она.

В октябре стало известно, что в Кировской области родители шестилетнего мальчика, который погиб под колесами машины полицейского, получили результаты экспертизы, согласно которой в крови ребенка был алкоголь — 0,51 промилле этанола.

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Сначала Насонов отрицал ошибку, но затем признал, что сбитый мальчик был трезв. Он заявил, что результаты были искажены из-за неправильного хранения образцов крови в морге — он не был оборудован холодильными камерами.

Ребенок погиб 13 июля этого года в селе Буйское Уржумского района Кировской области, когда ехал на велосипеде по грунтовой дороге в сторону асфальтовой трассы, по которой двигалась машина. За рулем был оперативный дежурный местного пункта полиции. По официальной информации, он был трезв.

Полицейский продолжает работать в органах МВД. Дело о гибели ребенка по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) передано в центральный аппарат СКР.

Так как это уже второй случай за последнее время, когда в крови погибшего в ДТП ребенка находят алкоголь, произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился назначить повторные судебно-медицинские экспертизы. Пока о ее результатах ничего не известно.

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В 2017 году в крови шестилетнего мальчика, которого в Балашихе сбила местная жительница Ольга Алисова, обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

Повторная судебная экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка алкоголя не было. Эксперт, ошибочно определивший алкоголь в крови ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ.

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