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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

Источник: РИА Новости

«Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию», — сказал юрист.

По его словам, Захарченко будут содержать в исправительном заведении для бывших сотрудников силовых структур, однако в каком именно, пока не известно.

Накануне сообщалось, что заключенный получил статус склонного к побегу и нападению, что влечет усиление контроля и ряд ограничений.

Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог.

В середине октября назначенный за взяточничество 13-летний срок снизили до 12 лет и шести месяцев.

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