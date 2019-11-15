Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

«Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию», — сказал юрист.
По его словам, Захарченко будут содержать в исправительном заведении для бывших сотрудников силовых структур, однако в каком именно, пока не известно.
Накануне сообщалось, что заключенный получил статус склонного к побегу и нападению, что влечет усиление контроля и ряд ограничений.
Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог.
В середине октября назначенный за взяточничество 13-летний срок снизили до 12 лет и шести месяцев.