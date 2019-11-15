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15:19 (мск), источник: Интерфакс

Пятерых пациентов заразили ВИЧ в ставропольской больнице

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Один из них добился в суде компенсации вреда.

Источник: Агентство «Москва»

Пятерым пациентам больницы Буденновска (Ставропольский край), которые в минувшем году заразились ВИЧ, находясь на лечении в этом медицинском учреждении, назначена терапия. Об этом сообщили в пятницу агентству «Интерфакс» в Минздраве края.

«По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд», — сказал представитель министерства.

Он отметил, что по результатам проверки «был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований».

«По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица», — уточнили в Минздраве края.

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В настоящее время проводятся судебные действия, добавил собеседник агентства.

Вместе с тем источник в медицинских кругах региона сообщил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска «о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью», который уже удовлетворен.

Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались, отметил он.

Также источник сообщил, что переносчик ВИЧ был установлен. Этот мужчина не сообщил медперсоналу о своем заболевании.

«Тем не менее, этот факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях», — добавил собеседник агентства.

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