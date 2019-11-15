15:19 (мск), источник: Интерфакс
Пятерых пациентов заразили ВИЧ в ставропольской больнице
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Один из них добился в суде компенсации вреда.
Пятерым пациентам больницы Буденновска (Ставропольский край), которые в минувшем году заразились ВИЧ, находясь на лечении в этом медицинском учреждении, назначена терапия. Об этом сообщили в пятницу агентству «Интерфакс» в Минздраве края.
«По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд», — сказал представитель министерства.
«По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица», — уточнили в Минздраве края.
В настоящее время проводятся судебные действия, добавил собеседник агентства.
Вместе с тем источник в медицинских кругах региона сообщил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска «о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью», который уже удовлетворен.
Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались, отметил он.
Также источник сообщил, что переносчик ВИЧ был установлен. Этот мужчина не сообщил медперсоналу о своем заболевании.
«Тем не менее, этот факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях», — добавил собеседник агентства.