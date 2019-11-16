03:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Банк растащили на троих
Вынесен приговор о хищениях из Капиталбанка.
Сегодня в
Ленинский райсуд
Уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию.
Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также стали московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. По версии обвинения, в конце 2015—начале 2016 года господин Осипов способствовал выдаче их фирмам пяти заведомо невозвратных кредитов.
После отзыва у банка лицензии заемщики прекратили их обслуживание,
Александра Губина суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы, Андрей Лыщик получил пять лет и три месяца. Сергею Осипову назначили семь с половиной лет. Отметим, что гособвинение запрашивало для него девятилетний срок.
Дмитрий Конов, адвокат Сергея Осипова, после оглашения приговора сказал «Ъ», что будет подавать апелляционную жалобу.
«Считаю приговор моему подзащитному незаконным. Все обвинение основано на показаниях свидетелей из числа работников банка, данных на этапе предварительного следствия. Однако они отказались от них во время судебных слушаний. Суд не принял это во внимание. Также суд не дал оценку показаниям бывшей исполняющей обязанности председателя правления Капиталбанка Елены Сачко, которая заявила суду, что это она принимала решение по двум фигурирующим в деле кредитам», — говорит господин Конов. По его словам, в уголовном деле нет доказательств того, что Сергей Осипов получил для себя
48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го.
В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.
Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в
Вадим Водолазов,