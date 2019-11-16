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03:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Банк растащили на троих

Вынесен приговор о хищениях из Капиталбанка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня в Ростове-на-Дону суд приговорил экс-председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, банкир в сговоре со столичными предпринимателями Александром Губиным и Андреем Лыщиком похитил в банке 717 млн руб. путем оформления заведомо невозвратных кредитов. Защищавший господина Осипова адвокат Дмитрий Конов отмечает, что обвинение основано на показаниях свидетелей из числа работников банка, которые потом отказались от них. Адвокат считает приговор незаконным и планирует обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления Капиталбанка Сергею Осипову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок семь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию.

Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также стали московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. По версии обвинения, в конце 2015—начале 2016 года господин Осипов способствовал выдаче их фирмам пяти заведомо невозвратных кредитов.


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После отзыва у банка лицензии заемщики прекратили их обслуживание, из-за чего банк понес ущерб в размере 717 млн руб. Следствие посчитало, что деньги были похищены по предварительному сговору фигурантов дела. Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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Александра Губина суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы, Андрей Лыщик получил пять лет и три месяца. Сергею Осипову назначили семь с половиной лет. Отметим, что гособвинение запрашивало для него девятилетний срок. Экс-банкир по ходу следствия и суда вину не признал. С осени 2016 года он находится в СИЗО.

Дмитрий Конов, адвокат Сергея Осипова, после оглашения приговора сказал «Ъ», что будет подавать апелляционную жалобу.

«Считаю приговор моему подзащитному незаконным. Все обвинение основано на показаниях свидетелей из числа работников банка, данных на этапе предварительного следствия. Однако они отказались от них во время судебных слушаний. Суд не принял это во внимание. Также суд не дал оценку показаниям бывшей исполняющей обязанности председателя правления Капиталбанка Елены Сачко, которая заявила суду, что это она принимала решение по двум фигурирующим в деле кредитам», — говорит господин Конов. По его словам, в уголовном деле нет доказательств того, что Сергей Осипов получил для себя какую-либо имущественную либо иную выгоду от выдачи банком кредитов фирмам Александра Губина и Андрея Лыщика.

48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го.

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В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии у Капиталбанка было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83%. Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону

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