15 ноября, источник: Lenta.Ru
Собчак проверят на экстремизм
Московская прокуратура направила интервью Ксении Собчак украинской радиостанции «Новое время» на
Письмо в ведомство с просьбой провести проверку направил председатель партии Ильдар Резяпов.
Интервью Собчак киевской радиостанции состоялось в сентябре. Она заявила, что Россия нарушила международные договоренности, и территория Крыма должна быть возвращена. Журналистка также отметила, что для этого следует провести «какой-то референдум». При этом она также посоветовала избегать формулировки «верните Крым».
Собчак критиковали за слова о полуострове и в прошлые годы. В октябре 2017 года журналистка в ходе первой
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия «временно оккупировала». Большинство стран — членов ООН российский суверенитет над Крымом не признали.