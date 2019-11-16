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15 ноября, источник: РИА Новости

Американский пограничник выстрелил в россиянина

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.

Источник: РИА "Новости"

«Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержания произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего — гражданина России — доставили вертолетом в больницу города Феникс. Его жизни ничего не угрожает.

«Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении», — говорится в документе.

Имя россиянина, а также то, с какой стороны он предположительно пытался пересечь границу, не уточняется.

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