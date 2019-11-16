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03:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Американский шпион напросился на Лубянку

Раскрыты подробности уголовного дела Пола Уилана.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стали известны скандальные подробности уголовного дела американца Пола Уилана, арестованного за шпионаж в России. Бывшим морским пехотинцем, который сейчас изучает материалы следствия, ФСБ заинтересовалось еще 12 лет назад, когда он во время своего первого визита в Россию стал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб. Чтобы расположить к себе одного из них, господин Уилан привез книгу «Прощай, Лубянка» живущего в США бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.

По данным «Ъ», обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заинтересовал российские спецслужбы во время своего первого приезда в Москву в 2007 году. Тогда он еще служил в морской пехоте США и его подразделение находилось в Ираке, а сам господин Уилан — в официальном отпуске.

По данным источников «Ъ», интерес к себе американец спровоцировал во многом сам, после того как начал активно искать контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. Телефоны, которыми пользовался господин Уилан, после этого стали прослушивать, а его встречи фиксировать. Так среди прочего были получены данные о том, что во время разговоров со своими знакомыми, то ли в шутку, то ли всерьез, американец намекал на то, что имеет непосредственное отношение к разведке и интересуется секретными сведениями.

Одному из своих новых знакомых, чтобы добиться его расположения, господин Уилан, отмечают источники «Ъ», привез книгу заочно осужденного за измену Родине бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.


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В Россию господин Уилан приезжал ежегодно на протяжении десяти лет, в основном посещая Москву и Санкт-Петербург. За это время у него действительно появились хорошие знакомые, среди которых были и сотрудники спецслужб. Причем электронный носитель, после передачи которого господин Уилан и был задержан оперативниками ФСБ в номере гостиницы «Метрополь», по данным «Ъ», был передан американцу действующим сотрудником, с которым он был знаком несколько лет. Собеседники «Ъ» при этом категорически отвергают данные о том, что арестованный американец не знал, что находилось на флешке: «он сам в разговоре, который состоялся между ними накануне, четко описал сведения, которые ему необходимы». По данным «Ъ», на флешке находился список личного состава одного из подразделения ФСБ.

По данным американских СМИ, господин Уилан за 14 лет военной службы дослужился до звания сержанта. Занимался он в основном административной работой в штабе, в частности, оформлением различных приказов и наградных документов.

Однако вскоре после первого приезда в Россию господин Уилан был со скандалом уволен из корпуса морской пехоты — его обвинили в попытке хищения $10 тыс. у правительства США с помощью махинаций со своей страховкой. По данным американских СМИ, господин Уилан использовал чужой номер социального страхования для входа в систему онлайн-обучения, что давало возможность выставлять оценки при прохождении экзаменов и могло обеспечить морпеху продвижение по службе. Однако специальный военный трибунал, признав его невиновным по этому пункту, наказал американца лишь за дисциплинарные проступки. В частности, за то, что морпех трижды уезжал из своей части, не ставя в известность ее командование.

Несмотря на то что Пол Уилан был понижен в звании до рядового и уволен «за недостойное поведение», он вскоре легко устроился на работу в службу безопасности крупной коммерческой компании. Нашлось объяснение и наличию у обвиняемого гражданства сразу нескольких стран — США, Канады, Великобритании и Ирландии. Оказывается, бывший морпех поспорил с сестрой о том, кто из них сможет получить больше паспортов.

Российский адвокат американца Владимир Жеребенков от комментариев, связанных с делом, отказался, сославшись на данную следствию подписку. По его словам, трибунал действительно признал господина Уилана виновным, однако затем вышестоящий суд отменил это решение, сняв все обвинения. По словам господина Жеребенкова, в ином случае его клиент никогда бы не нашел свою работу в крупной компании, в штате которой состоял до своего ареста в Москве.

Как ранее уже сообщал «Ъ», Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года, затем ему было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК), а Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ отправил американца в СИЗО.

Владислав Трифонов

Суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
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