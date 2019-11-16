03:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Американский шпион напросился на Лубянку
Раскрыты подробности уголовного дела Пола Уилана.
«Ъ» стали известны скандальные подробности уголовного дела американца Пола Уилана, арестованного за шпионаж в России. Бывшим морским пехотинцем, который сейчас изучает материалы следствия, ФСБ заинтересовалось еще 12 лет назад, когда он во время своего первого визита в Россию стал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб. Чтобы расположить к себе одного из них, господин Уилан привез книгу «Прощай, Лубянка» живущего в США бывшего
По данным «Ъ», обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заинтересовал российские спецслужбы во время своего первого приезда в Москву в 2007 году. Тогда он еще служил в морской пехоте США и его подразделение находилось в Ираке, а сам господин Уилан — в официальном отпуске.
По данным источников «Ъ», интерес к себе американец спровоцировал во многом сам, после того как начал активно искать контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. Телефоны, которыми пользовался господин Уилан, после этого стали прослушивать, а его встречи фиксировать. Так среди прочего были получены данные о том, что во время разговоров со своими знакомыми, то ли в шутку, то ли всерьез, американец намекал на то, что имеет непосредственное отношение к разведке и интересуется секретными сведениями.
Одному из своих новых знакомых, чтобы добиться его расположения, господин Уилан, отмечают источники «Ъ», привез книгу заочно осужденного за измену Родине бывшего
В Россию господин Уилан приезжал ежегодно на протяжении десяти лет, в основном посещая Москву и
По данным американских СМИ, господин Уилан за 14 лет военной службы дослужился до звания сержанта. Занимался он в основном административной работой в штабе, в частности, оформлением различных приказов и наградных документов.
Однако вскоре после первого приезда в Россию господин Уилан был со скандалом уволен из корпуса морской пехоты — его обвинили в попытке хищения $10 тыс. у правительства США с помощью махинаций со своей страховкой. По данным американских СМИ, господин Уилан использовал чужой номер социального страхования для входа в систему
Несмотря на то что Пол Уилан был понижен в звании до рядового и уволен «за недостойное поведение», он вскоре легко устроился на работу в службу безопасности крупной коммерческой компании. Нашлось объяснение и наличию у обвиняемого гражданства сразу нескольких стран — США, Канады, Великобритании и Ирландии. Оказывается, бывший морпех поспорил с сестрой о том, кто из них сможет получить больше паспортов.
Российский адвокат американца Владимир Жеребенков от комментариев, связанных с делом, отказался, сославшись на данную следствию подписку. По его словам, трибунал действительно признал господина Уилана виновным, однако затем вышестоящий суд отменил это решение, сняв все обвинения. По словам господина Жеребенкова, в ином случае его клиент никогда бы не нашел свою работу в крупной компании, в штате которой состоял до своего ареста в Москве.
Как ранее уже сообщал «Ъ», Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года, затем ему было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК), а Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ отправил американца в СИЗО.
Владислав Трифонов