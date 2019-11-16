Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года», — сказал судья.
Ранее в ходе судебного заседания следствие выступило с ходатайством о заключении Андрющенко под стражу.
«Иная мера пресечения в отношении обвиняемого избрана быть не может, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления… допрошены не все свидетели, получены не все доказательства. Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс… следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель следствия. Он добавил, что, по мнению следователей, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.
Андрющенко — 1970 года рождения, ранее не судим. Он — ветеран боевых действий, пенсионер МВД. Женат, у него двое детей, один из которых — несовершеннолетний.
На состоявшемся ранее в субботу заседании суд принял решение отложить до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения сотруднику «Сириус-А» Олегу Ермолову, охранявшему местный колледж.