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07:50 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАСС, 16 ноября. Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года», — сказал судья.

Ранее в ходе судебного заседания следствие выступило с ходатайством о заключении Андрющенко под стражу.

«Иная мера пресечения в отношении обвиняемого избрана быть не может, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления… допрошены не все свидетели, получены не все доказательства. Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс… следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель следствия. Он добавил, что, по мнению следователей, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.

Андрющенко — 1970 года рождения, ранее не судим. Он — ветеран боевых действий, пенсионер МВД. Женат, у него двое детей, один из которых — несовершеннолетний.

На состоявшемся ранее в субботу заседании суд принял решение отложить до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения сотруднику «Сириус-А» Олегу Ермолову, охранявшему местный колледж.

Задержан гендиректор ЧОПа, осуществлявшего охрану колледжа в Благовещенске
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