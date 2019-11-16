11:31 (мск), источник: Газета.Ру
Стало известно, кто чаще всего совершает преступления в России
С начала текущего года в России сотрудники правоохранительных органов задержали около 680 тыс. человек.
С начала текущего года в России сотрудники правоохранительных органов задержали около 680 тыс. человек, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, 433 тыс. задержанных не имели постоянного источника дохода, 230 тыс. совершили преступления в момент алкогольного опьянения.
По данным МВД России, среди задержанных — 109 тыс. женщин, 27 тыс. подростков и 30 тыс. студентов.
Известно, что около 383 тыс. задержанных уже совершали преступления.