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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, кто чаще всего совершает преступления в России

С начала текущего года в России сотрудники правоохранительных органов задержали около 680 тыс. человек.

Источник: AP 2019

С начала текущего года в России сотрудники правоохранительных органов задержали около 680 тыс. человек, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 433 тыс. задержанных не имели постоянного источника дохода, 230 тыс. совершили преступления в момент алкогольного опьянения.

По данным МВД России, среди задержанных — 109 тыс. женщин, 27 тыс. подростков и 30 тыс. студентов.

Известно, что около 383 тыс. задержанных уже совершали преступления.

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