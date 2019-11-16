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12:54 (мск), источник: Интерфакс

В «Новой России» сообщили о смерти своего лидера Никиты Исаева

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в ночь на субботу в поезде Тамбов-Москва, информацию подтвердили «Интерфаксу» несколько источников в «Новой России».

Причина смерти официально пока не установлена.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе… О дате и месте похорон мы сообщим», — сообщила на своей странице в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

В отделении МВД по Павелецкому вокзалу Москвы, куда прибыл поезд, в котором скончался Исаев, от комментариев отказались.

Накануне вечером Исаев сел в поезд и написал пост в свой телеграм-канал, подкрепив его фотографией. «С чувством выполненного долга отправляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019−2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными», — сказал он.

Никите Исаеву был 41 год.

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