12:54 (мск), источник: Интерфакс
В «Новой России» сообщили о смерти своего лидера Никиты Исаева
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Лидер
Причина смерти официально пока не установлена.
«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе… О дате и месте похорон мы сообщим», — сообщила на своей странице в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.
В отделении МВД по Павелецкому вокзалу Москвы, куда прибыл поезд, в котором скончался Исаев, от комментариев отказались.
Накануне вечером Исаев сел в поезд и написал пост в свой
Никите Исаеву был 41 год.