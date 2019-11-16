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22:10 (мск), источник: РИА Новости

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

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Молодой человек обратился к председателю СК Александру Бастрыкину во время его рабочего визита в Санкт-Петербург. Он рассказал главе ведомства, что лектору не понравился заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова и что его грубо вытолкали из аудитории. Пострадавший обратился в полицию, но в правоохранительных органах оставили жалобу без внимания. Инцидент произошел в марте 2018 года.

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Дело об убийстве Анастасии Ещенко

В убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко подозревают петербургского историка Олега Соколова, известного реконструктора, специалиста по истории наполеоновских войн.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позднее ученого задержали по подозрению в убийстве.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

На допросе ученый сознался в преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента.

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