22:10 (мск), источник: РИА Новости
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главное следственное управление Следственного комитета по
Молодой человек обратился к председателю СК Александру Бастрыкину во время его рабочего визита в
Дело об убийстве Анастасии Ещенко
В убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко подозревают петербургского историка Олега Соколова, известного реконструктора, специалиста по истории наполеоновских войн.
По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позднее ученого задержали по подозрению в убийстве.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На допросе ученый сознался в преступлении. Суд арестовал его на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента.
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