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22:15 (мск), источник: Интерфакс

В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на акцию против премьера Чехии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — До 300 тысяч человек в субботу собрались в парке Летна с требованием к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу избавиться до конца года от своего бизнеса либо уйти в отставку, сообщает Novinky.cz.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, акцию посетили порядка 250 тысяч человек, организаторы — объединение «Миллион мгновений» — оценивают число участников мероприятия в 250−300 тысяч человек.

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Издание отмечает, что демонстранты дали Бабишу срок до 31 декабря этого года на то, чтобы уволить министра юстиции Мари Бенешову, а также избавился от холдинга «Агроферт» и принадлежащих ему СМИ, а в случае отказа — уйти в отставку.

Организатором мероприятия выступает объединение «Миллион мгновений». Президент Чехии Милош Земан в интервью изданию Parlamentní listy назвал «недемократическим».

Акция проходит в 30-летнюю годовщину начала «Бархатной революции» 1989 года — мирного политического протеста, который привел к отстранению от власти в Чехословакии коммунистической партии и демонтажу социалистического строя. Нынешнее мероприятие собрало наибольшее число участников с 1989 года.

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