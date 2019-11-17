20:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Банкир пропал в СБУ
Власти Украины заподозрены в «государственном рейдерстве».
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем. Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.
Александр Гриценко пропал в субботу во время прогулки. Родные сообщили в полицию о его похищении. Нашлись свидетели, которые видели, как Гриценко хватают люди в масках и заталкивают в автомобиль. Полиция начала было поиски пропавшего, но тут подоспело сообщение
Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства.
Она также перечислила статьи уголовного кодекса, по которым возбуждено уголовное дело. Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.
Никаких других подробностей в СБУ поначалу не сообщили, что привело к появлению самых разных версий о причастности Александра Гриценко к тем или иным преступлениям. В частности, бывший первый заместитель главы президентской администрации времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным Порошенко и людьми из его окружения. Андрей Портнов заявил, что Александр Гриценко и
Автомобилестроительное предприятие, являющееся одним из основных поставщиков техники для нужд военных, в двухтысячных годах находилось в частичной собственности Петра Порошенко (какая именно часть акций принадлежала ему, Порошенко не сообщал, ссылаясь на коммерческую тайну), но в 2009 году он передал свой пакет акций «Богдана» Олегу Свинарчуку.
Тому самому, который, поменяв в 2014 году фамилию на Гладковский, вошел в руководство Совета национальной безопасности и обороны, а уже осенью 2019 года был задержан по подозрению в незаконном обогащении за счет продажи автомобилей государству по завышенным ценам.
Упомянутый выше Андрей Портнов неоднократно заявлял, что Петр Порошенко не просто знал о схемах
«Именно он (Александр Гриценко.— “Ъ”) и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома, которые я обнародовал в последние дни у себя в
В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко.
Однако официальная причина задержания банкира, обнародованная силовиками, отличается от указанной Андреем Портновым. В СБУ сообщили, что его подозревают в незаконном выведении
Укрэксимбанк официально имел отношение лишь к одному медиахолдингу, имущество которого оказывалось под арестом, — UMH, который в 2013 году купил бизнесмен Сергей Курченко. Известно, что для покупки актива использовались, в том числе, и кредитные средства Укрэксимбанка. После «революции достоинства» в 2014 году Курченко сбежал в Россию, а имущество его холдинга, фигурировавшего в нескольких уголовных делах, неоднократно то оказывалось под арестом, то выводилось
Снятие ареста было выгодно прежде всего самому Сергею Курченко, которого Генеральная прокуратура Украины еще в 2014 году назвала главным финансистом режима Виктора Януковича и обвинила его в создании преступной организации, которая вывела из госбюджета миллиарды гривен. Курченко является фигурантом нескольких уголовных дел, он объявлен в розыск, силовики продолжают поиски его счетов и активов.
«По неподтвержденной информации, на Укрэксимбанк положил глаз ВЭБ России, и сейчас начнется грязная, лживая кампания против главы Укрэксимбанка Александра Гриценко со стороны всех “сателлитов” Кремля. Не только одним лишь отведением вооруженных сил мы лезем на коленях к нормандскому формату. Банковская система к вашим услугам, господин Путин. Слуги на Украине не щадя живота своего работают», — написала у себя в Facebook Фриз. Она также упомянула, что после ареста банкира несколько часов пытали, а протокол о задержании составили лишь через восемь часов после того, как на Александра Гриценко надели наручники.
Источник «Ъ», близкий к офису президента Украины, уверяет, что никакого политического подтекста в действиях СБУ и прокуратуры нет. По его словам, Гриценко арестовали не потому, что он входил в экономическую команду Петра Порошенко, а потому что есть основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе.
Однако известно, что у Сергея Курченко есть свои
Матвей Шиманов, Киев.