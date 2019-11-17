Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
1630 лет назад пала Берлинская стена
20:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Банкир пропал в СБУ

Власти Украины заподозрены в «государственном рейдерстве».

Источник: АО «Укрэксимбанк»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем. Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.

Александр Гриценко пропал в субботу во время прогулки. Родные сообщили в полицию о его похищении. Нашлись свидетели, которые видели, как Гриценко хватают люди в масках и заталкивают в автомобиль. Полиция начала было поиски пропавшего, но тут подоспело сообщение пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, после которого сыщики вздохнули с облегчением.

Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства.
Елена Гитлянская
пресс-секретаря СБУ

Она также перечислила статьи уголовного кодекса, по которым возбуждено уголовное дело. Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.

Читайте также
Генпрокурор Украины: Порошенко по всем делам проходит как свидетель

Никаких других подробностей в СБУ поначалу не сообщили, что привело к появлению самых разных версий о причастности Александра Гриценко к тем или иным преступлениям. В частности, бывший первый заместитель главы президентской администрации времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным Порошенко и людьми из его окружения. Андрей Портнов заявил, что Александр Гриценко и экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, которая сейчас живет и работает в Лондоне, являются создателями офшорной сети, в которой пропадали миллионы долларов бюджетных средств при закупках военной техники на заводе «Богдан».

Источник: АО «Укрэксимбанк»

Автомобилестроительное предприятие, являющееся одним из основных поставщиков техники для нужд военных, в двухтысячных годах находилось в частичной собственности Петра Порошенко (какая именно часть акций принадлежала ему, Порошенко не сообщал, ссылаясь на коммерческую тайну), но в 2009 году он передал свой пакет акций «Богдана» Олегу Свинарчуку.

Читайте также
На Украине украли половину государственных земель

Тому самому, который, поменяв в 2014 году фамилию на Гладковский, вошел в руководство Совета национальной безопасности и обороны, а уже осенью 2019 года был задержан по подозрению в незаконном обогащении за счет продажи автомобилей государству по завышенным ценам.

Упомянутый выше Андрей Портнов неоднократно заявлял, что Петр Порошенко не просто знал о схемах Свинарчука-Гладковского, а был в них одним из основных участников и бенефициаров. Портнов предположил, что задержание банкира Гриценко связано именно с идущим сейчас расследованием в отношении собственника «Богдана».


Нажмите,
чтобы включить звук

«Именно он (Александр Гриценко.— “Ъ”) и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома, которые я обнародовал в последние дни у себя в Телеграм-канале. Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке», — заявил Портнов.

В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко.
Андрей Портнов

Однако официальная причина задержания банкира, обнародованная силовиками, отличается от указанной Андреем Портновым. В СБУ сообщили, что его подозревают в незаконном выведении из-под ареста имущества одного из украинских медиахолдингов с использованием своего служебного положения.

Читайте также
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Укрэксимбанк официально имел отношение лишь к одному медиахолдингу, имущество которого оказывалось под арестом, — UMH, который в 2013 году купил бизнесмен Сергей Курченко. Известно, что для покупки актива использовались, в том числе, и кредитные средства Укрэксимбанка. После «революции достоинства» в 2014 году Курченко сбежал в Россию, а имущество его холдинга, фигурировавшего в нескольких уголовных делах, неоднократно то оказывалось под арестом, то выводилось из-под него. Вероятнее всего, уже помещенного в следственный изолятор Александра Гриценко подозревают именно в причастности к снятию ареста с собственности UMH.

Снятие ареста было выгодно прежде всего самому Сергею Курченко, которого Генеральная прокуратура Украины еще в 2014 году назвала главным финансистом режима Виктора Януковича и обвинила его в создании преступной организации, которая вывела из госбюджета миллиарды гривен. Курченко является фигурантом нескольких уголовных дел, он объявлен в розыск, силовики продолжают поиски его счетов и активов.

В окружении Петра Порошенко, в годы президентства которого Александр Гриценко и был назначен в руководство государственного банка, дело против банкира считают сфабрикованным и политически мотивированным.

Экс-министр по делам ветеранов, депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что арест Гриценко — это один из эпизодов «государственного рейдерства».

Читайте также
Зеленского шокировало, что завод им. Малышева выпустил один танк для ВСУ за 10 лет

«По неподтвержденной информации, на Укрэксимбанк положил глаз ВЭБ России, и сейчас начнется грязная, лживая кампания против главы Укрэксимбанка Александра Гриценко со стороны всех “сателлитов” Кремля. Не только одним лишь отведением вооруженных сил мы лезем на коленях к нормандскому формату. Банковская система к вашим услугам, господин Путин. Слуги на Украине не щадя живота своего работают», — написала у себя в Facebook Фриз. Она также упомянула, что после ареста банкира несколько часов пытали, а протокол о задержании составили лишь через восемь часов после того, как на Александра Гриценко надели наручники.

Источник «Ъ», близкий к офису президента Украины, уверяет, что никакого политического подтекста в действиях СБУ и прокуратуры нет. По его словам, Гриценко арестовали не потому, что он входил в экономическую команду Петра Порошенко, а потому что есть основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе.

Кто именно был главным бенефициаром этой схемы, источник не уточнил.

Однако известно, что у Сергея Курченко есть свои бизнес-интересы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и там же работают связанные с ним предприятия.

Матвей Шиманов, Киев.

 Полковник-миллиардер планировал побег?
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Украинские военные корабли покинули Керчь
Ветерана UFC нокаутировали ударом «раскат грома» (видео)
Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам
Россиянам стало тяжелее выплачивать кредиты
Два француза пролетели сквозь Небесные врата (видео)
Состав сборной России назвали «одним из самых слабых в истории»
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 249
Пятница прошла в сухую ) 224
Порода собак для семьи 183
"Копеечка", "Пятёрочка", "Магнит", ..."Десяточка", которая в г.Куртамыш, Курганской обл. ну и причие магазины. 132
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Михаил Ефремов впервые стал дедушкой У актера родилась внучка
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь