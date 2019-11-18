11:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Наемника оформили погибшим
Суд признал гибель бойца группы Вагнера.
Как стало известно «Ъ», суд признал погибшим одного из первых российских наемников, бойца так называемой группы Вагнера Григория Цуркану, пропавшего в Сирии два года назад. «Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м Цуркану попал в плен к боевикам. Спасти его не удалось, и тем не менее родственники, боевые товарищи солдата и даже экстрасенсы считают пропавшего живым. Свидетельство о смерти, по данным «Ъ», понадобилось его близким только для решения бытовых проблем.
39-летний на тот момент Григорий Цуркану исчез осенью 2017 года и вплоть до недавнего времени считался пропавшим без вести. Эта неопределенность создала финансовые и бытовые трудности членам семьи «коммерческого» солдата. Так, например, после исчезновения бойца у его старшей дочери, 17-летней Алины, не осталось близких родственников. Мать девушки была лишена родительских прав, поэтому в своей квартире Алина «вынужденно осталась» с чужими, по сути, людьми, «которые не являлись членами ее семьи и не вели с ней общего хозяйства». Так, во всяком случае, изложил позицию несовершеннолетней девушки представляющий ее интересы в горсуде подмосковного Домодедово руководитель местного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Алексей Кирин.
Он попросил суд обязать администрацию Домодедово принудительно разменять проблемную «трешку», предоставив всем квартиросъемщикам отдельное жилье, но получил отказ. У городской администрации, как оказалось, не было свободного жилого фонда, да и аргументы истцов суд не впечатлили. Как пояснили Кирину, наниматель должен доказать суду, что не может пользоваться жильем, например,
Поскольку пропавший военный юридически считался живым, другая его дочь, пятилетняя Ярослава, долгое время не могла получить положенную ей по праву наследования накопительную часть пенсии Григория Цуркану.
Отметим, что даже с этим документом решить все бытовые и финансовые проблемы семье удалось не сразу. Например, в управлении Пенсионного фонда № 4 по Москве и Московской области взрослым представителям Ярославы пояснили, что наследники должны заявить свои требования на имущество умершего в течение полугода после его смерти. Поскольку этот срок был упущен, претендовать на пенсию отца девочка больше не может.
Родственникам Григория Цуркану в очередной раз пришлось обращаться в Домодедовский горсуд, который на этот раз встал на их сторону. Как пояснил суд, сведения о смерти передаются органами ЗАГС в территориальное управление пенсионного фонда в течение месяца, а после этого у сотрудников фонда «возникает обязанность известить правопреемников о возможности получения средств его пенсионных накоплений». В данном же случае родственники не были извещены, поэтому отведенные законом полгода следует отсчитывать не с даты смерти, а с момента получения свидетельства.
Родственники вели переговоры с представителями Минобороны и некими гражданскими людьми, которые представились им сотрудниками группы Вагнера. Осенью 2017 года эти люди приезжали в Домодедово и сообщили близким Цуркану о том, что в Сирии у него возникли серьезные проблемы. По данным источника «Ъ», военные и гражданские говорили семье, что солдата ищут, но за прошедшие два года поиски успехом не увенчались. Ни живого Цуркану, ни его останков обнаружить не удалось. Собеседник «Ъ» уверен, что родственники обратились за свидетельством о смерти, только чтобы решить свои бытовые вопросы. На самом же деле они до сих пор надеются на чудо.
Ветеран Алексей Кирин в разговоре с «Ъ» тоже говорил о Григории Цуркану в настоящем времени. «Мы его не хоронили», — пояснил он свою позицию. По словам Кирина, недавно родственники пропавшего обратились к экстрасенсам и те, проведя необходимые обряды, уверенно заявили, что человек жив.
Григорий Цуркану, по словам его родственников, после срочной службы в ВДВ работал в нескольких охранных фирмах, но при этом продолжал поддерживать контакты со своими бывшими сослуживцами, заключившими контракты с Минобороны. Осенью 2013 года
Сирийский вояж закончился бесславно. В первом же столкновении с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), происшедшем в районе селения
Тем не менее уже в следующем году рядовой участник первой экспедиции Уткин, опять же по данным СМИ, организовал свою команду профессиональных военных, условно названную по радиопозывному ее командира (в России ЧВК официально запрещены). Григорий Цуркану, по данным его родных, прошел обучение на базе группы Вагнера в Краснодарском крае, потом несколько раз выезжал в командировки в ДНР и ЛНР для поддержки ополченцев, а весной 2017 года был повторно направлен в Сирию.
5 сентября того же года Минобороны заявило об обстреле крылатыми ракетами укрепрайонов боевиков на той же автотрассе Тадмор—Дейр-эз-Зор. Удар «Калибрами» был нанесен с кораблей в Средиземном море, а после артподготовки населенные пункты, расположенные на участке дороги ближе к
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