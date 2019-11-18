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13:49 (мск), источник: ТАСС

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Ведомство отмечает, что при этом, по данным общественного контроля, недоливают топливо две трети АЗ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«В части оценки объема недоливаемого топлива и ущерба можно привести следующие данные по результатом проверок в 2019 году в Центральном федеральном округе. По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — сообщили в пресс-службе.

Минпромторг отмечает, что проблема недолива является систематическим явлением.

«По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что разработанный и внесенный в правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива относится в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах.

Оборотный штраф

В министерстве подчеркнули, что введение оборотных штрафов за недолив топлива позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на автозаправках и не повлияет на небольшие добросовестные компании.

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«Введение оборотных штрафов побудит все организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования на отпуск определенного объема», — заявили в министерстве.

На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что внес в правительство законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС.


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«Инициатива по введению оборотных штрафов не направлена на уход с рынка независимых мелких игроков. Целью данной инициативы в первую очередь является создание механизма предотвращения противоправных действий, в данном случае предприятие либо соблюдает все установленные нормы и осуществляет законную деятельность, либо несет значительные издержки вследствие нарушений», — заявили в Минпромторге.

Эффективность мер

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Министерство называет штрафы на недолив зеркальной мерой по отношению к топливному рынку, на котором с 2018 года уже применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента, показавшие свою эффективность. По данным Минпромторга, если на долю нарушений в части физико-химических показателей топлива в 2015 году приходилось более 20%, то по итогам проверок девяти месяцев 2019 года доля таких нарушений составила 8,8%.

«Для недобросовестных участников рынка недолив является источником дополнительной прибыли и систематическим явлением. Одним из принципов законодательства об обеспечении единства измерений является защита от недостоверных результатов измерений. Систематический недолив и нарушение данного принципа ежедневно отражается на затратах автолюбителей на топливо», — отметили в пресс-службе.

Идею введения оборотных штрафов за недолив топлива предложил Минпромторг.

Он предполагает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3% — до суммы размером не менее 2 млн рублей.

Ранее Росстандарт провел исследование, согласно результатам которого 19% заправок в России допускают недолив топлива.

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