В мэрии алтайского Бийска начались обыски

«Сейчас проходят обыски в здании мэрии. Пока никто не задержан, несколько участников оперативного совещания, которое проходило в мэрии, приглашены для беседы с сотрудниками правоохранительных органов. Речь идет о коррупционном деле», — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
В пресс-центрах управления СКР и управления ФСБ по Алтайскому краю отказались комментировать информацию об обысках. В мэрии Бийска агентству сообщили, что информация об обысках уточняется.
Местные СМИ отмечают, что обыски начались непосредственно во время заседания мэрии Бийска. По их данным, на беседу с правоохранительными органами вызваны четыре чиновника, кроме того, задержан экс-мэр Бийска Николай Нонко.