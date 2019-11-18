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08:40 (мск), источник: Интерфакс

В мэрии алтайского Бийска начались обыски

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — В здании администрации Бийска (Алтайский край) начались обыски в связи с делом о коррупции, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

«Сейчас проходят обыски в здании мэрии. Пока никто не задержан, несколько участников оперативного совещания, которое проходило в мэрии, приглашены для беседы с сотрудниками правоохранительных органов. Речь идет о коррупционном деле», — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

В пресс-центрах управления СКР и управления ФСБ по Алтайскому краю отказались комментировать информацию об обысках. В мэрии Бийска агентству сообщили, что информация об обысках уточняется.

Местные СМИ отмечают, что обыски начались непосредственно во время заседания мэрии Бийска. По их данным, на беседу с правоохранительными органами вызваны четыре чиновника, кроме того, задержан экс-мэр Бийска Николай Нонко.

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