Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

МВД раскрыло масштаб ущерба от коррупции в России

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Севастьянов в интервью журналу «Полиция России».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, 5,5 тысячи преступлений из этого числа совершены в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 миллиардов рублей. Он добавил, что в бюджет возмещено 27 миллиардов рублей.

Новость
Песков: при строительстве «Восточного» украли каждый девятый рубль

Севастьянов отметил, что в 2019 году МВД выявило более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена одна тысяча человек. Изъято имущество и деньги на 1,5 миллиарда рублей.

Он добавил, что коррупция все еще остается одним из ключевых факторов, оказывающих «разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения».

13 ноября сообщалось, что в России увеличилось число преступлений с использованием платежных карт. По подсчетам МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это более чем в четыре раза больше показателей прошлого года.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
 «Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиян ждут новые серии мультфильма «Ну, погоди!»
СМИ узнали о решении Путина по строительству моста через Лену
Суд разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в России
Минобороны подало против производителя «Союза» миллиардный иск
Россиянам хотят запретить унижать коллекторов
Суд признал погибшим захваченного ИГ россиянина
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
В перуанской пустыне снова нашли загадочные гигантские рисунки Больше ста новых рисунков гигантского размера.
Кино
Боярская и Матвеев вместе поработали над дубляжом нового боевика Актеры озвучили героев VR-фильма
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 303
Пятница прошла в сухую ) 228
Порода собак для семьи 197
Фантазии --(перед обедом ) 104
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Эммануил Виторган собирается снова стать отцом Актер мечтает об еще одном сыне
Леди
Алсу сделала стильное каре Певица сменила имидж для съемок нового клипа.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь