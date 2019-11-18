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11:34 (мск), источник: Это Кавказ

Обвиняемый в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии арестован заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейшу Картоева, которого обвиняют в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ», — сообщили ТАСС в суде.

Начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брата, нейрохирург Ахмед Эльджаркиев были застрелены неизвестными в Москве вечером 2 ноября. Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Позже машину подозреваемого нашли возле метро на юго-западе столицы.

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