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04:16 (мск), источник: РИА Новости

Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Американец Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с россиянкой Марией Бутиной, в понедельник признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Соответствующее соглашение с прокуратурой подано в суд штата Южная Дакота.

Источник: AP 2019

Ранее офис федерального прокурора по штату Южная Дакота сообщил, что Эриксон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения 56-летнему американцу были предъявлены 5 февраля, позднее он заявил о своей невиновности на предварительных слушаниях в суде. Эриксону вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250−500 тысяч долларов.

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В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Как отмечалось ранее, обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Помимо признания вины по двум эпизодам, Эриксон согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября она была освобождена и депортирована в Россию.

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