На Ставрополье девять человек пострадали в крупном ДТП

«Во вторник в 8.20 от диспетчера поступило сообщение о том, что на выезде из села Ивановское Кочубеевского района произошло столкновение 5 автомобилей: “ВАЗ 2109”, Volkswagen Polo, Lada Kalina, рейсовый микроавтобус “Соболь”, следовавший по маршруту Усть-Джегута-Ставрополь, и грузовой автомобиль Scania», — сказал Дегтярев.
По предварительным данным, в маршрутном такси находилось 10 человек.
«Всего в результате ДТП пострадало 9 человек, в маршрутном такси пострадавших семь, детей нет, погибших нет», — отметил Дегтярев, добавив, что информация уточняется.
От МЧС России для ликвидации последствий ДТП привлечено 6 человек и 2 единицы техники, уточнил представитель ведомства.