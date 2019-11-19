Защита задумалась об убийстве Соколовым аспирантки из-за фазы Луны

«Вот тут недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках работы по формулированию вопросов к предстоящей психолого-психиатрической экспертизе задали интересный вопрос по поводу фазы Луны. Оказывается, Луна была в активной фазе, и было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт — что многие дебюты шизофрении, многие дебюты психических расстройств совершаются именно в это время», — отметил юрист.
Почуев отметил, что Соколов переведен из карантина в камеру СИЗО «Кресты» в Петербурге, ему переданы книги, но он находится в подавленном состоянии и «не видит пока смысла в своей жизни».
«Он в СИЗО-1, это так называемые “Кресты” новые. Нарушений условий содержания не установлено, он содержится в хороших условиях, переведен из карантина в простую камеру. Сидит вместе с обвиняемым в ненасильственном преступлении, не рецидивистом», — сказал Почуев журналистам во вторник.
«Психологическое состояние, конечно, сильно подавленное… Следственный комитет и МВД по ходатайству защиты приняли меры. Но он не видит пока смысла в своей жизни, не видит исхода из этой ситуации», — заявил Почуев.
По словам адвоката, защита передала ему книги: «Этногенез» Гумилева и литературу из квартиры. Почуев отметил, что арестованный собирался в дальнейшем «осуществлять творческую деятельность».
Петербургский историк Соколов арестован за убийство своей 24-летней сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором он уже признал вину. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза, почле чего историк расчленил ее тело и утопил часть его в Мойке.