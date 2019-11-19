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17:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Профессор из США изучал коррупцию. Теперь ФБР обвинило его в отмывании денег

Профессор Брюс Багли годами изучал организованную преступность и прослыл ведущим американским экспертом по коррупции и отмыванию денег в Латинской Америке. Предмет он изучил не только в теории, но и на практике, полагает ФБР.

Источник: AFP 2019

Следователи арестовали 73-летнего преподавателя Университета Майами. Прокурор обвинил его в том, что он отмывал в США доходы венесуэльских коррупционеров и взяточников. Профессору грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщили следователи и обвинение, Багли получал по 200 тысяч долларов в месяц из Швейцарии и ОАЭ со счетов неназванного колумбийца, оставлял себе 10% за услуги, а остальное передавал сообщнику, личность которого не разглашается.
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Таким образом, по мнению следствия, профессор отмыл за год около 2,5 млн долларов, пока осенью 2018 года его счет не закрыли за сомнительные операции. Багли открыл другой счет и успел провести еще по меньшей мере две подобные операции.

«Мы полагаем, что Багли открыл банковские счета с единственной целью — отмывать деньги для зарубежных коррупционеров. Деньги, в отмывании которых он подозревается, были украдены у граждан Венесуэлы посредством взяточничества и коррупции», — изложил позицию обвинения прокурор Джеффри Берман.

Профессор будет защищаться, и суд непременно оправдает его, сказал его адвокат местной газете Miami Herald.

Багли, соавтор вышедшей в 2015 году книги «Наркоторговля, организованная преступность и насилие в Южной и Северной Америках сегодня», будет ждать суда дома — сын и дочь внесли за него залог в 300 тысяч долларов, сообщает Блумберг. На работу ему ходить пока не нужно: университет временно отстранил профессора.

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