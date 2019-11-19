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20:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Сестры Хачатурян попросили о проведении процесса с участием присяжных

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России завершил предварительное следствие по вызвавшему огромный резонанс убийству в прошлом году тремя сестрами Хачатурян их отца Михаила Хачатуряна.

Источник: Агентство «Москва»

СК Сегодня к 16:00 обвиняемые в убийстве (ст. 105 УК РФ) девушки, одна из которых является несовершеннолетней, были вызваны к следователю в здание ГСУ СКР в Техническом переулке.

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Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер. «Все прошло очень буднично и спокойно, мы просто подписали необходимые документы», — сообщил «Ъ» господин Липцер, также отметив, что и его подзащитная была «спокойна, как и всегда».

Защитник, кроме того, подчеркнул, что им были поданы три ходатайства: о прекращении уголовного дела на основании того, что гибель Михаила Хачатуряна, по его мнению, произошла в рамках необходимой самообороны и последовала после многолетних истязательств, побоев и даже сексуального насилия со стороны мужчины. По словам защитника, он также попросил в случае отклонения этой просьбы о проведении процесса с участием присяжных. Третье ходатайство носило уже чисто технический характер — об обязательном проведении предварительных судебных слушаний перед началом рассмотрения уголовного дела по существу.

Следователи СКР должны провести сегодня аналогичную процедуру оформления завершения следствия с двумя остальными сестрами — Ангелиной и Марией, а также их адвокатами. Последняя, кстати, экспертами была признана невменяемой на момент смерти своего отца.

Надо отметить, что у следователей СКР есть всего три дня, чтобы дать ответы на заявленные ходатайства. «Мы категорически не согласны с предъявленным обвинением», — заявил «Ъ» господин Липцер, особо подчеркнув, что надеются, что Генпрокуратура, куда материалы должны позже поступить для утверждения обвинительного заключения, с ним не согласится. «Если же дело передадут в суд, то мы еще на предварительных слушаниях заявим ходатайство о его прекращении или возврате для устранения нарушений прокурору и, соответственно СКР», — пояснил защитник.

Сергей Сергеев.

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1 октября© Ньюстюб
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