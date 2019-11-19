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23:15 (мск), источник: ТАСС

Осужденный в России за шпионаж Берг заявил, что чувствует себя обманутым спецслужбами

ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг, освобожденный из заключения в результате обмена между Литвой и РФ лицами, отбывающими наказание за разведывательную деятельность, чувствует себя обманутым со стороны норвежской военной разведки. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в аэропорту Гардермуэн в Осло.

Источник: РИА "Новости"

«Я осужден за шпионаж, но я не шпион», — сказал он. Берг подчеркнул, что у него тесные связи с Россией, он бывал там много раз и у него там много друзей.

По его словам, один его знакомый в 2014 году попросил его об услуге во время следующего визита в РФ, в результате он совершил несколько таких визитов, доставляя информацию по конкретному адресу. «Я знал, что он работает на разведку [Норвегии]… Легко быть умным, когда все уже произошло, и я понимаю, что многие могут посчитать меня наивным, но я чувствую себя обманутым», — указал Берг.

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Он отметил, что когда он уже считал, что его задание выполнено, его уговорили совершить еще одну, заключительную поездку. Он также добавил, что «спецслужбы Норвегии давили на него».

Контрольный комитет парламента Норвегии по делам спецслужб ранее сообщил, что изучит вопрос о том, нарушила ли норвежская военная разведка закон в ситуации с Бергом.

Обмен осужденными, в который был включен норвежец, Литва и Россия провели 15 ноября. Литва передала РФ российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.

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