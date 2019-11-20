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07:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Хабаровскому губернатору собирают трупы

Его бывшего делового партнера подозревают в убийствах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Москве арестовали бизнесмена и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который много лет являлся деловым партнером губернатора края Сергея Фургала, а сейчас сотрудничает с его супругой. Господина Мистрюкова и трех его сообщников подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004—2005 годах. Защита подозреваемых полагает, что на них оказывают давление с целью дачи показаний на других лиц, в том числе господина Фургала. Поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности за эти преступления уже практически вышел, главе региона даже в случае предъявления обвинений грозит только отставка.

В Басманном райсуде Москвы следователь СКР ходатайствовал об аресте четверых подозреваемых в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) — Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их задержали накануне в Хабаровске и доставили самолетом в столицу. Следствие подозревает их в убийстве в 2004 году в том же Хабаровске бизнесмена Евгения Зори. Киллер подкараулил его недалеко от дома в самом центре города.

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Несмотря на внезапность нападения, коммерсант, майор вооруженных сил в отставке, ухитрился сбить убийцу с ног и побежал в сторону находившегося в 50 м здания Кировского РОВД. Киллер выпустил вслед убегавшему всю обойму из пистолета Макарова. В результате господин Зоря скончался еще до приезда скорой. Отметим, что срок давности за это преступление уже истек.

Между тем следствие проверяет всех четверых на причастность еще к двум преступлениям. Речь идет о покушении в 2005 году на амурского предпринимателя Александра Смольского и убийстве Олега Булатова. Последний в прошлом являлся сотрудником милиции, а затем создал с будущим губернатором Сергеем Фургалом совместный бизнес по торговле металлом. В феврале 2005 года труп господина Булатова с семью огнестрельными и множественными осколочными ранениями — расстреляв бизнесмена, убийца бросил в него еще и гранату — обнаружили возле его дома.

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Приоритетной версией считалось убийство, связанное с коммерческой деятельностью. Сам Сергей Фургал сообщил тогда «Ъ», что убийство Олега Булатова явилось для него «полной неожиданностью». «Вряд ли оно связано с коммерческой деятельностью», — выразил сомнение будущий губернатор.

Вчера в суде адвокаты арестованного Мистрюкова заявили, что на их подзащитного оказывается давление. Якобы от него пытаются добиться показаний «на иных лиц». Не исключено, что речь может идти о главе края. Господин Мистрюков, весьма расстроенный арестом, уже вчера был готов признать вину и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но его отговорили адвокаты.

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Отметим, что задержаниям предполагаемых убийц в Хабаровском крае предшествовала серия обысков. В частности, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в офисах группы компаний «Торэкс», а также в кабинетах зампреда правительства региона Юрия Золочевского и краевого министра промышленности Сергея Денисенко. ГК «Торэкс», в которую входят завод «Амурсталь» и сеть компаний по заготовке металлолома, владеют Николай Мистрюков и супруга губернатора (раньше — сам господин Фургал) Лариса Стародубова. В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС.

По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома. Выемка в «Амурстали» прошла днем ранее, 17 ноября, о чем сообщил журналистам замгендиректора ООО «Торэкс-Хабаровск», депутат краевой думы Дмитрий Козлов. Он отметил, что все запрошенные документы «имелись в налоговой инспекции при сдаче отчетности».

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Факт проведения оперативно-разыскных мероприятий «Ъ» подтвердила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. «Никого (из чиновников.— “Ъ”) не задерживали. Юрий Золочевский — на рабочем месте, Сергей Денисенко находится в командировке в Санкт-Петербурге. Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы», — сказала она.

В УМВД края и города Хабаровска информацией об участии полицейских в обысках не располагали. Получить другие комментарии от госпожи Томченко из-за разницы во времени не удалось. Сам глава края для комментариев был недоступен: его мобильный телефон не отвечал.


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Как сообщили «Ъ» в администрации Комсомольска-на-Амуре, во вторник туда поступила заявка на проведение митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала. Организатор, бывший депутат гордумы Олег Паньков, планирует собрать на мероприятии не менее 200 человек.

Олег Рубникович, Владислав Трифонов; Эрнест Филипповский, Хабаровск

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