07:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Хабаровскому губернатору собирают трупы
Его бывшего делового партнера подозревают в убийствах.
В Москве арестовали бизнесмена и
В Басманном райсуде Москвы следователь СКР ходатайствовал об аресте четверых подозреваемых в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) — Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их задержали накануне в Хабаровске и доставили самолетом в столицу. Следствие подозревает их в убийстве в 2004 году в том же Хабаровске бизнесмена Евгения Зори. Киллер подкараулил его недалеко от дома в самом центре города.
Несмотря на внезапность нападения, коммерсант, майор вооруженных сил в отставке, ухитрился сбить убийцу с ног и побежал в сторону находившегося в 50 м здания Кировского РОВД. Киллер выпустил вслед убегавшему всю обойму из пистолета Макарова. В результате господин Зоря скончался еще до приезда скорой. Отметим, что срок давности за это преступление уже истек.
Между тем следствие проверяет всех четверых на причастность еще к двум преступлениям. Речь идет о покушении в 2005 году на амурского предпринимателя Александра Смольского и убийстве Олега Булатова. Последний в прошлом являлся сотрудником милиции, а затем создал с будущим губернатором Сергеем Фургалом совместный бизнес по торговле металлом. В феврале 2005 года труп господина Булатова с семью огнестрельными и множественными осколочными ранениями — расстреляв бизнесмена, убийца бросил в него еще и гранату — обнаружили возле его дома.
Приоритетной версией считалось убийство, связанное с коммерческой деятельностью. Сам Сергей Фургал сообщил тогда «Ъ», что убийство Олега Булатова явилось для него «полной неожиданностью». «Вряд ли оно связано с коммерческой деятельностью», — выразил сомнение будущий губернатор.
Вчера в суде адвокаты арестованного Мистрюкова заявили, что на их подзащитного оказывается давление. Якобы от него пытаются добиться показаний «на иных лиц». Не исключено, что речь может идти о главе края. Господин Мистрюков, весьма расстроенный арестом, уже вчера был готов признать вину и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но его отговорили адвокаты.
Отметим, что задержаниям предполагаемых убийц в Хабаровском крае предшествовала серия обысков. В частности, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в офисах группы компаний «Торэкс», а также в кабинетах зампреда правительства региона Юрия Золочевского и краевого министра промышленности Сергея Денисенко. ГК «Торэкс», в которую входят завод «Амурсталь» и сеть компаний по заготовке металлолома, владеют Николай Мистрюков и супруга губернатора (раньше — сам господин Фургал) Лариса Стародубова. В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС.
По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома. Выемка в «Амурстали» прошла днем ранее, 17 ноября, о чем сообщил журналистам замгендиректора ООО «Торэкс-Хабаровск», депутат краевой думы Дмитрий Козлов. Он отметил, что все запрошенные документы «имелись в налоговой инспекции при сдаче отчетности».
Факт проведения
В УМВД края и города Хабаровска информацией об участии полицейских в обысках не располагали. Получить другие комментарии от госпожи Томченко
Как сообщили «Ъ» в администрации
Олег Рубникович, Владислав Трифонов; Эрнест Филипповский, Хабаровск