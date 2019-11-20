Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

«Средства ПВО поразили несколько вражеских целей в небе над южными окрестностями Дамаска», — говорится в сообщении.
Как передает «РИА Новости», в Дамаске слышны мощные взрывы.
По данным агентства, первые из них раздались около 01:30 по местному времени (02:30 мск) с промежутками около пяти секунд. По состоянию на 01:45 (02:45 мск) прогремело не менее 20 взрывов.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что на Голанских высотах сработала сирена воздушной тревоги, ПВО Израиля перехватили четыре ракетных снаряда. СМИ также сообщали о взрывах в районе аэропорта Дамаска.