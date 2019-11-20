08:07 (мск), источник: РИА Новости
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием
В спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища участвовали оперативники управления областного уголовного розыска и бойцы Росгвардии. С поличным задержаны одиннадцать жителей Калачевского и близлежащих районов.
Предполагаемым организатором группы оказался работник областного отделения НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на вылов рыбы для научных целей, добывали запрещенные для вылова биоресурсы круглый год, после чего продавали добычу оптовыми партиями, отметила Ирина Волк. При этом злоумышленники вносили в акты ложные данные о периодах и объемах улова, добавила она.
Отмечается, что стражи порядка изъяли у подозреваемых шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы разных видов. Один из них занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.