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12:14 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

По данным пресс-службы, сотрудники полиции выявили запись, опубликованную одним из пользователей социальной сети. «Была проведена соответствующая экспертиза, по результатам которой следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

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Автором поста оказался 68-летний житель Приморского района.

«Девятнадцатого ноября по месту жительства гражданина был проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, среди которых брошюры экстремистского содержания», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина задержан.

По данным местных СМИ, автора поста подозревают в оправдании действий экстремиста, взорвавшего себя у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году.

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