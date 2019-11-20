В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети

По данным пресс-службы, сотрудники полиции выявили запись, опубликованную одним из пользователей социальной сети. «Была проведена соответствующая экспертиза, по результатам которой следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).
Автором поста оказался 68-летний житель Приморского района.
«Девятнадцатого ноября по месту жительства гражданина был проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, среди которых брошюры экстремистского содержания», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина задержан.
По данным местных СМИ, автора поста подозревают в оправдании действий экстремиста, взорвавшего себя у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году.