13:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Пензенское правительство после падения машины в яму заявило о лидерстве в ремонте автодорог
Правительство Пензенской области заявило, что область возглавила рейтинг регионов, наиболее успешно исполняющих национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В обладминистрации отметили, что соответствующие награды субъекты получили 19 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели». Напомним, в этот же день в Пензе два человека погибли после падения автомобиля в яму.