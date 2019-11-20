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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Пензенское правительство после падения машины в яму заявило о лидерстве в ремонте автодорог

Правительство Пензенской области заявило, что область возглавила рейтинг регионов, наиболее успешно исполняющих национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В обладминистрации отметили, что соответствующие награды субъекты получили 19 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели». Напомним, в этот же день в Пензе два человека погибли после падения автомобиля в яму.

Источник: МЧС Пензенской области

«Мы понимаем меру ответственности, которая ложится на регион при выполнении поставленных задач. Поэтому за качеством работ ведется жесткий контроль как со стороны органов власти, так и со стороны общественности», — отметил глава региона Иван Белозерцев. В этом году на реализацию нацпроекта в области было направлено почти 1,5 млрд руб., благодаря чему были выполнены работы на 178 объектах.

Эти заявления прозвучали на фоне произошедшей накануне в Пензе аварии с двумя жертвами — двое мужчин погибли в автомобиле, который провалился в дорожную яму, заполненную кипятком из прорвавшейся теплотрассы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Власти города пообещали помощь семьям погибших. Глава региона распорядился создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в Пензе. Сейчас авария устранена.

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Сергей Петунин, Саратов

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