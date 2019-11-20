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15:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Правозащитники: в протестах в Иране погибли сотни человек

Комиссия ООН по правам человека предполагает, что в Иране за последние несколько дней в ходе протестов могли погибнуть десятки человек. Протесты спровоцированы резким ростом цен на бензин.

Источник: EPA

Amnesty International также сообщает, что располагает сведениями из надежных источников, согласно которым в разных города Ирана погибли в общей сложности 106 человек.

Иранские власти не подтверждают эту информацию. Участников протестов официальные лица и пресса называют бунтовщиками.

«Наш народ неоднократно выходил победителем, когда противник плел свои заговоры. И на этот раз в условиях беспорядков, которые также были заговором врага с целью подорвать безопасность нашей нации, люди снова победили», — сказал в среду президент страны Хасан Роухани на заседании совета министров.

По его мнению, протесты, вопреки желанию недругов, лишь сплотили иранский народ, о чем свидетельствуют многочисленные митинги в поддержку правительства по всей стране.

Почему иранцы протестуют?

По данным иранских СМИ, протестующие сожгли сотни банков, магазинов и заправок | Источник: AFP 2019

Проверить данные правозащитников относительно числа жертв в данный момент невозможно, так как, начиная с субботы, в стране почти полностью отключен интернет. Однако точно известно, что протесты продолжаются в десятках городов.

Волнения начались в минувшую пятницу, после того как власти объявили о подорожании бензина на 50%.

Цена за литр поднялась до 15 тысяч реалов ($0,12 или 28,7 рубля). Кроме того, ограничена продажа бензина: водители смогут покупать только 60 литров в месяц, прежде чем цена достигнет 30 тысяч.

Президент Роухани заявил, что правительство действует в интересах народа. Возросшую прибыль планируется использовать для улучшения жизни бедных слоев населения.

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Однако большинство иранцев восприняло этот шаг с негодованием. Экономика страны и без того переживает кризис из-за возобновленных в прошлом году американских санкций.

Они привели к падению экспорта иранской нефти, ослаблению реала и, как следствие, резкому росту цен на основные товары.


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Через два дня после объявления о вводимых мерах протесты охватили около 100 городов и населенных пунктов, сообщает полугосударственное новостное агентство Fars. По его данным, протестующие подожгли около 100 банков и более 50 магазинов, задержано не меньше тысячи человек.

Мрачная картина

Джияр Гёль, Персидская служба Би-би-си

По неофициальным данным из разных источников, в течение последних пяти дней были убиты 200 человек, три тысячи ранены. Но власти Ирана утверждают, что погибло всего несколько протестующих.

Персидская служба Би-би-си связалась с очевидцами событий, и все они рисуют мрачную картину.

Есть кадры, на которых военные стреляют по протестующим. Родные убитых говорят, что власти отказываются передать им тела для погребения. На площадях и главных улицах множество военных и сотрудников служб безопасности.

Арестовано много студентов. Власти объявили, что передача видео с протестов зарубежным источникам приравнивается к уголовному преступлению.

Жертвы среди военных

В понедельник пресс-секретарь иранского правительства заявил, что ситуация стала гораздо спокойнее, а через день-два протесты и вовсе сойдут на нет.

Однако видео, выложенное в соцсетях, говорит о том, что в ряде городов протесты продолжались в ночь на вторник. Иранская пресса сообщает, что трое военных были зарезаны в пригороде Тегерана.

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Во вторник на пресс-конференции в Женеве представитель комиссии по правам человека ООН Руперт Колвилль заявил, что ситуация в Иране угрожающая. Он напомнил, что стрельба по демонстрантам является нарушением всех международных норм.

Он призвал иранские власти уважать право граждан на свободное самовыражение и мирные собрания и немедленно обеспечить иранцам доступ к интернету.

Президент Роухани возразил на это, что у людей, безусловно, есть право протестовать, но протесты и беспорядки — это разные вещи. Правительство, сказал он, обязано обеспечить обществу безопасность.

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