18:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Осужденный сотрудник МВД попал на пересылку в воровскую колонию
Лефортовский райсуд
Приговоренный к 13 годам заключения за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ) Дмитрий Захарченко был отправлен в исправительную колонию строгого режима № 18 УФСИН России по Республике Мордовия.
Зона, в которой пребывает Захарченко, находится в поселке Потьма неподалеку от Рязанской области. ИК специализируется на металлообработке, пошиве спецодежды и деревообработке.
Ранее наказания там отбывали вор в законе Андрей Загороднев (Хряк), осужденный в Туле за подстрекательство к грабежу, и криминальный авторитет Темури Гвасалия (Темо Сухумский, так называемый «стремящийся», претендует на статус вора в законе).
В этой же колонии сидел бывший мэр Тамбова Максим Косенков, которого в 2009 году приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за похищение человека и превышение должностных полномочий. Позже его перевели в
Ранее заключенные колонии № 18 жаловались в СМИ на притеснения со стороны руководства учреждения и вымогательство взяток.
Узнав, что подзащитный в нарушение закона попал не в спецколонию для правоохранителей, а обычную зону, защитники Дмитрия Захарченко обратились с жалобой к руководству ФСИН.
По его словам, сидеть
Анастасия Еремина, Нижний Новгород; Николай Сергеев