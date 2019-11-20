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22:47 (мск), источник: РИА Новости

Российского участника детского Евровидения госпитализировали

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше, после того как он упал в обморок во время первой репетиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что во время репетиции на сцене Arena Gliwice Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали мальчику покой. Рядом с Денберелом находятся его бабушка и представители российской делегации.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на скорой помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, мальчик прошел медицинское обследование. Мальчику рекомендован покой и он остается на ночь в больнице под наблюдением квалифицированного персонала.

Финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы.

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