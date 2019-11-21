03:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
C Восточного запустили новые дела
Расследуется хищение 250 млн рублей при строительстве стартового комплекса.
Как стало известно «Ъ», возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для
По данным «Ъ», 15 ноября следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов Восточного, которые затем были объединены в одно производство.
Речь идет о хищениях сначала 13,8 млн руб., а затем 242,6 млн при строительстве стартового комплекса для
Как было установлено следствием, с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года должностные лица из числа руководителей ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП), которое по контракту являлось исполнителем гособоронзаказа по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса “Ангара” — площадка 1А», расположенному в ЗАТО Циолковский Амурской области, предоставили в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС» (основной вид деятельности которой аренда и лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования).
При этом, по версии следствия, договоры аренды на самом деле не исполнялись, а
Затем в этом же году по аналогичной схеме УФК Татарстана перевело через ООО ПСП и
Пока, по данным «Ъ», в объединенном уголовном деле подозреваемых или обвиняемых нет. Но не исключено, что они появятся в ближайшее время — вчера в ООО «ПСО “Казань”» были проведены обыски и изъятие
«Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме, возбужденных Следственным комитетом», — подтвердили «Ъ» в
Напомним, что строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014—2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищение бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из которых возвращено было 3,5 млрд руб. Всего по различным статьям Уголовного кодекса РФ осуждены 50 человек, в 2018 году приговоры вынесены в отношении 27 из них.
11 ноября этого года президент Владимир Путин сообщил, что на строительстве космодрома так и не удалось в полной мере навести порядок и там «воруют сотнями миллионов». В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «все причастные к коррупции при строительстве были отстранены от проекта» и «оснований беспокоиться нет».
Юрий Сенаторов