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03:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

C Восточного запустили новые дела

Расследуется хищение 250 млн рублей при строительстве стартового комплекса.

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9
фотографий
9
фотографий

Как стало известно «Ъ», возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». Вчера в рамках расследования были проведены обыски и выемки документов.

По данным «Ъ», 15 ноября следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов Восточного, которые затем были объединены в одно производство.

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Речь идет о хищениях сначала 13,8 млн руб., а затем 242,6 млн при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в ЗАТО Циолковский, которое было начато весной этого года. Данный проект оценивается в 100 млрд руб. (только стартовый стол — 40 млрд руб.) и должен быть сдан в 2022 году.

Как было установлено следствием, с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года должностные лица из числа руководителей ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП), которое по контракту являлось исполнителем гособоронзаказа по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса “Ангара” — площадка 1А», расположенному в ЗАТО Циолковский Амурской области, предоставили в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС» (основной вид деятельности которой аренда и лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования).


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При этом, по версии следствия, договоры аренды на самом деле не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы на поверку оказались подложными. Тем не менее УФК Татарстана перечислило через ООО ПСП по ним на расчетный счет ООО «Трио-ВИС» 13,8 млн руб.

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Затем в этом же году по аналогичной схеме УФК Татарстана перевело через ООО ПСП и Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» (одно из ведущих предприятий строительного комплекса Республики Татарстан) по подложным документам о приемке якобы выполненных работ на счета ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС» дополнительно 242,6 млн руб. По версии следствия, действиями предпринимателей бюджету государства был нанесен в общей сложности ущерб более чем на 250 млн руб.

Пока, по данным «Ъ», в объединенном уголовном деле подозреваемых или обвиняемых нет. Но не исключено, что они появятся в ближайшее время — вчера в ООО «ПСО “Казань”» были проведены обыски и изъятие финансово-хозяйственной документации.

«Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме, возбужденных Следственным комитетом», — подтвердили «Ъ» в пресс-службе ПСО.

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Напомним, что строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014—2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищение бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из которых возвращено было 3,5 млрд руб. Всего по различным статьям Уголовного кодекса РФ осуждены 50 человек, в 2018 году приговоры вынесены в отношении 27 из них.

11 ноября этого года президент Владимир Путин сообщил, что на строительстве космодрома так и не удалось в полной мере навести порядок и там «воруют сотнями миллионов». В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «все причастные к коррупции при строительстве были отстранены от проекта» и «оснований беспокоиться нет».

Юрий Сенаторов

Путин — о строительстве космодрома Восточный: воруют сотнями миллионов
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