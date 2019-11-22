В Румынии расплодились медведи и стали нападать на людей
В Румынии участились случаи нападения бурых медведей на людей. Фермеры жалуются, что в последние годы медведей расплодилось слишком много. Они вытаптывают поля, уничтожают урожай, нападают на скот. Жители некоторых деревень даже боятся покидать свои поселения.
Источник:BBC News Русская служба
Жертвами медведей в основном становятся пастухи и рыбаки. За последний год от нападения медведей в Румынии погибло шесть человек, причем трое из них лишь за один месяц.
Для сравнения, с 2000-го по 2015 год из-за медведей погибло 11 человек.
В Румынии проживает самая большая популяция бурых медведей в Европе — шесть тысяч, и столкновения с людьми происходят все чаще.
Медведи в полях и на дорогах
Чтобы запастись жиром на зиму, до наступления холодов бурым медведям необходимо до 20 тыс. калорий в день. В поисках пищи они преодолевают большие расстояния, в том числе заходят в деревни и выбегают на автомобильные трассы.
Недавно в румынских новостях широко освещался случай в удаленном поселении Трансильвании, где автомобиль сбил крупного самца медведя. Зверь получил множественные переломы и больше 15 часов провел в агонии, прежде чем власти дали разрешение усыпить его. После этого случая под колесами машин погибли еще два медведя.
«За одну ночь я насчитал в нашем районе 22 медведей», — рассказывает Кароли Пал, житель коммуны Неауа в Трансильвании.
Нажмите, чтобы включить звук
«Везде, где я бываю, люди говорят, что медведей расплодилось так много, что стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Люди не могут работать в полях, потому что боятся покидать свои деревни», — жалуется Кароли Пал.
Природоохранная организация Milvus Group в течение двух лет отслеживала по датчику передвижения самца бурого медведя в Трансильвании
| Источник:BBC News Русская служба
Еще один местный житель, 69-летний пастух Януш Сабо рассказывает, что охранять стадо от медведей становится все сложнее:
В этом году медведи загрызли четырех овец из моего стада. Все пастухи страдают из-за медведей.
Как и многие другие пастухи, Януш Сабо не смог уберечь от медведей свое стадо
| Источник:BBC News Русская служба
Разрешить охоту?
Многие считают, что резкое увеличение популяции бурых медведей в Румынии произошло из-за запрета трофейной охоты в 2016 году.
Румынский парламент в сентябре предложил на пять лет вновь разрешить охоту на медведей. Законопроект вызвал огромное возмущение защитников животных.
Более 100 тыс. человек подписали обращение во Всемирный фонд охраны дикой природы с требованием заблокировать это предложение, тем более что бурые медведи включены в список 1200 видов животных и растений, находящихся под охраной Евросоюза.
Вскоре для медведей наступит период зимней спячки
| Источник:BBC News Русская служба
Депутат Мауриш Паскан от провинции Муреш называет поведение защитников медведей безответственным и говорит, что его район находится «на осадном положении»:
Мы должны действовать сообща, чтобы предотвратить гибель людей. Могут пострадать дети по дороге в школу.
Неправительственные организации опасаются, что без эффективных мер люди возьмут борьбу с медведями в свои руки, начнут ставить капканы и рассыпать отраву.
С наступлением зимы случаи нападения медведей на людей должны сократиться. Но к весне румынские власти и защитники окружающей среды должны придумать, как решить проблему.
Во время загрузки произошла ошибка.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В США выбрали 12 лучших автомобилей (список)На автосалоне, проходящем сейчас в Лос-Анджелесе, были объявлены финалисты ежегодной премии «Североамериканский автомобиль и грузовик года». 50 журналистов определят победителей в трех номинациях на автошоу в Детройте в январе 2020 года