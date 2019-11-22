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06:15 (мск), источник: Газета.Ру

Программист Лисов получил в США четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил российского программиста Станислава Лисова за кибермошенничество к четырем годам заключения. Осужденный выйдет на свободу в первой половине следующего года, так как отбыл большую часть срока во время следствия. 33-летний Лисов разрабатывал «банковский троян» NeverQuest, с помощью которого похитил $855 тыс.

Источник: AFP 2019

Американский суд приговорил российского программиста Станислава Лисова за кибермошенничество к четырем годам заключения. При этом осужденный выйдет на свободу в первой половине следующего года, так как отбыл большую часть срока во время следствия, передает РИА «Новости».

33-летний Лисов разрабатывал «банковский троян» NeverQuest, с помощью которого похитил $855 тыс. Кроме того, специалист пытался провести ряд других незаконных операций на общую сумму $4,4 млн, но ему это не удалось, передает ФАН.

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В начале 2017 года программист из Таганрога был задержан по запросу ФБР и Интерпола в аэропорту Барселоны. В июле в национальном суде Испании в Мадриде прошли слушания по вопросу об экстрадиции Лисова. Было принято решение об отправке россиянина в Соединенные Штаты для проведения следующего заседания уже на территории США.

В январе нынешнего года россиянин Александр Жуков, которого обвиняют в мошенничестве в интернете, был экстрадирован из Болгарии в США. По этому делу проходят еще пять россиян — Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев — и двое граждан Казахстана — Евгений Тимченко и Сергей Овсянников.

Все они обвиняются по нескольким статьям: кибермошенничество, проникновение в компьютерные сети, кража личных данных с отягчающими обстоятельствами и отмывание денежных средств.

По версии американских следователей, предполагаемые мошенники заработали $36 млн на продаже рекламы на реальных вебсайтах.

Чтобы доказать клиентам, что они выполнили работу, были созданы две преступные схемы. Одна из них — Methbot — заключалась в том, что сначала мошенники заключали договор с рекламными сетями, чтобы разместить баннер. Затем в дело вступала арендованная серверная ферма, с помощью которой удавалось симулировать просмотры рекламы.

Другая схема — 3ve — работала практически по такому же принципу, но вместо арендованных серверов в деле участвовал ботнет, который включал 1,7 млн зараженных компьютеров.

В июле 2017 года в Штаты экстрадировали из Латвии Юрия Мартышева. Он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и в пособничестве компьютерному мошенничеству.


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В апреле нынешнего года суд города Александрия штата Виргиния приговорил Мартышева к шести с половиной годам тюрьмы. Кроме того, Мартышев должен будет возместить ущерб в размере свыше $8 млн.

В апреле 2017 года в Испании был задержан российский программист Петр Левашов. В феврале 2018 года испанские власти передали его США. Американская сторона обвиняет россиянина в создании глобального ботнета Kelihos и заражении десятков тысяч компьютеров.

Пребывая в заключении, Левашов жаловался на условия содержания в американской тюрьме. По его словам, в камере не было света, элементарных средств личной гигиены, постельных принадлежностей, элементарной подушки, а за пределами камеры постоянно звучал шум. К тому же он говорил, что ему запрещены прогулки и не предоставляются медикаменты.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала прекратить издевательства над арестованным.

По ее словам, ведомство расценивает такое положение как попытку оказать давление на россиянина, чтобы сделать его более сговорчивым перед следствием.

Вскоре после этого Левашову улучшили условия содержания и перевели из изолятора в зону общего содержания.

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«После неоднократных обращений генконсульства России в Нью-Йорке в американские правоохранительные органы условия содержания россиянина Петра Левашова были улучшены, и он был переведен из изолятора в зону общего содержания. Находимся в контакте с руководством тюрьмы, планируем посетить Левашова в ближайшее время», — сообщили на официальной странице Генерального консульства России в Нью-Йорке в Twitter.

В мае прошлого года россиянин, специалист в IT-сфере Александр Винник, арестованный по запросу США в Греции по подозрению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд с помощью созданной им криптовалютной биржи BTC-e, заявил, что готов дать показания — но только российским следственным органам.

40-летний Винник, работавший техническим экспертом по информационным технологиям и консультантом по блокчейну, был задержан в июле 2017 года на севере Греции по запросу Министерства юстиции США — ордер на арест был выдан еще в январе 2016 года. Следственный совет присяжных Калифорнии обвинил Винника в отмывании денег с помощью биткоин-транзакций.

Греческая полиция заявляет, что задержанный россиянин возглавлял преступную организацию, которая владеет и управляет «одним из крупнейших киберпреступных сайтов».

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