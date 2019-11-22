09:25 (мск), источник: РИА Новости
Ученый рассказал, как себя вести при встрече с рыбой-шаром в Турции
АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Ядовитая
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Анамур, расположенном на юге Турции на побережье Средиземного моря,
«Эта тропическая рыба пришла в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Но это произошло не сегодня. В течение последних ста лет виды рыб, которые раньше в наших краях не водились, заплывают сюда из бассейна Индийского океана», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что
По его словам, инцидент в Анамуре является единственным случаем нападения
Эта рыба считается опасной только в качестве продукта питания. Она ядовита, и рыбаки это знают. Государство, соответствующие органы проводят необходимую работу по разъяснению опасности, чтобы ее никто не ел, не прикасался к ней. Если вы встретите выброшенную на берег или мелководье
рыбу-шар,то не прикасайтесь к ней, не берите в руки и не употребляйте в пищу.
Он отметил, что в своей естественной среде обитания эта рыба не представляет опасности для людей. «В море она не нападает, а уплывает, как любая другая рыба, и, если вы даже захотите, руками ее никогда не поймаете. В Турции, как в любой другой стране в этом регионе, запрещено ловить ее и вытаскивать на берег. В ЕС приняты такие же меры», — сказал Айяс.
По его словам,