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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассказал, как себя вести при встрече с рыбой-шаром в Турции

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Ядовитая рыба-шар стала проникать в Средиземное море, к ней нельзя прикасаться и употреблять в пищу, заявил РИА Новости турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.

Источник: AP 2019

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Анамур, расположенном на юге Турции на побережье Средиземного моря, рыба-шар откусила пальцы на левой руке восьмилетнего ребенка, который купался на мелководье.

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«Эта тропическая рыба пришла в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Но это произошло не сегодня. В течение последних ста лет виды рыб, которые раньше в наших краях не водились, заплывают сюда из бассейна Индийского океана», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рыба-шар привлекает к себе внимание, так как токсична. «Нет данных, что она нападает на людей. Случившийся в Анамуре инцидент связан, по моему мнению, с тем, что ребенка укусила рыба, находившаяся в состоянии сильного стресса или агонии после того, как рыбаки поймали ее в свои сети и выбросили обратно в море, потому что есть ее нельзя из-за токсичности», — сказал Айас.

По его словам, инцидент в Анамуре является единственным случаем нападения рыбы-шара на человека.

Эта рыба считается опасной только в качестве продукта питания. Она ядовита, и рыбаки это знают. Государство, соответствующие органы проводят необходимую работу по разъяснению опасности, чтобы ее никто не ел, не прикасался к ней. Если вы встретите выброшенную на берег или мелководье рыбу-шар, то не прикасайтесь к ней, не берите в руки и не употребляйте в пищу.
Мерсина Дениз Айас

Он отметил, что в своей естественной среде обитания эта рыба не представляет опасности для людей. «В море она не нападает, а уплывает, как любая другая рыба, и, если вы даже захотите, руками ее никогда не поймаете. В Турции, как в любой другой стране в этом регионе, запрещено ловить ее и вытаскивать на берег. В ЕС приняты такие же меры», — сказал Айяс.

По его словам, рыба-шар стала естественным обитателем Средиземного моря и частью его экосистемы, однако в России этой рыбы нет. «До Черного моря она не добралась», — добавил ученый.

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