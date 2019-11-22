05:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Свидетель ФСБ помог защите СКР
В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное.
Как стало известно «Ъ», неожиданный поворот произошел в деле трех бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), обвиняемых ФСБ в получении особо крупной взятки. Ключевой свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, видевший, по версии следствия, передачу $600 тыс. бизнесменом одному из подсудимых, заявил, что между ними был лишь
По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение
Как утверждало обвинение в Мосгорсуде, где сейчас слушается громкое дело, они встретились около 15 часов 28 апреля 2016 года у здания ГУМВиСБ (1-й Басманный пер., 8). Там полковник Максименко и «принял» от Смычковского, приехавшего на Mercedes S600 со своим приятелем Нурдином Тугузом, $600 тыс. Однако заявленный свидетелем обвинения Тугуз, ранее подтверждавший версию ФСБ, неожиданно выступил на стороне защиты.
Бизнесмен рассказал, что они с Смычковским действительно приезжали на встречу с Михаилом Максименко. Однако при въезде на парковку ГУМВиСБ Дмитрию Смычковскому, сидевшему за рулем Mercedes, пришлось уступать дорогу выезжающему служебному BMW-525 Михаила Максименко. Гости, по словам свидетеля, открыли двери, чтобы поздороваться с полковником, но тот даже не вышел из автомобиля. Михаил Максименко, как заявил суду Нурдин Тугуз, чуть опустил дверное стекло, крикнул приятелям, что его срочно вызвали к руководству (полковник непосредственно подчинялся председателю СКР Александру Бастрыкину).
ФСБ утверждает, что уже через 40 минут после контакта с Смычковским полковник Максименко за вычетом своей доли передал $400 тыс. главе ГСУ СКР по Москве
«Свои» $200 тыс. начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, как полагает следствие, должен был получить от посредника Смычковского, но тот присвоил его долю. Тем не менее Крамаренко попал в число обвиняемых и подсудимых. Следствие считает, что для полноценного обвинения достаточно и намерения офицера на незаконное обогащение.
По версии следствия, через три месяца после предполагаемой передачи взятки коррупционную схему вскрыла ФСБ. Чекисты предотвратили досрочный выход Андрея Кочуйкова из СИЗО, а полиция задержала вора в законе Захария Калашова, который мог организовать выкуп товарища (в этом преступлении его не обвинили, посадив за рэкет). Узнав об этом, генерал Дрыманов, как полагает следствие, пригласил на встречу Дмитрия Смычковского и предложил ему покинуть Россию, чем тот незамедлительно воспользовался.
По словам свидетеля обвинения, они заранее планировали поехать в Грецию вместе со своими семьями, что и сделали. Затем будущий свидетель вернулся в Россию, а заочно обвиняемый Смычковский перебрался в Лондон.
Адвокат обвиняемого Крамаренко Елена Федулова рассказала «Ъ», что со своей стороны задала свидетелю десятка два вопросов, получив на них четкие и однозначные ответы, опровергающие версию следствия. По ее словам, у свидетеля Тугуза нет абсолютно никаких оснований помогать фигурантам дела. В 2006—2007 годах сегодняшний свидетель проходил обвиняемым по громкому в то время уголовному делу о контрабандном ввозе крупных партий китайских товаров через аэропорты Краснодара, Майкопа и Сочи с последующей продажей их на Черкизовском рынке в Москве. Тугуз, прежде чем его уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией некоторых статей УК, полтора года отсидел в СИЗО «Лефортово». Интересно, что «определили» его туда сегодняшний обвиняемый Крамаренко и его адвокат Федулова, в то время занимавшие должности следователей по особо важным делам Генпрокуратуры РФ.
Сергей Машкин