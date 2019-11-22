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05:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Свидетель ФСБ помог защите СКР

В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», неожиданный поворот произошел в деле трех бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), обвиняемых ФСБ в получении особо крупной взятки. Ключевой свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, видевший, по версии следствия, передачу $600 тыс. бизнесменом одному из подсудимых, заявил, что между ними был лишь визуально-голосовой контакт.

По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Посредниками в передаче части из этих денег и одновременно их получателями, по версии следствия, стали лично знавший многих руководителей СКР бизнесмен из Краснодара Дмитрий Смычковский и начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (ГУМВиСБ) комитета Михаил Максименко.

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Как утверждало обвинение в Мосгорсуде, где сейчас слушается громкое дело, они встретились около 15 часов 28 апреля 2016 года у здания ГУМВиСБ (1-й Басманный пер., 8). Там полковник Максименко и «принял» от Смычковского, приехавшего на Mercedes S600 со своим приятелем Нурдином Тугузом, $600 тыс. Однако заявленный свидетелем обвинения Тугуз, ранее подтверждавший версию ФСБ, неожиданно выступил на стороне защиты.

Бизнесмен рассказал, что они с Смычковским действительно приезжали на встречу с Михаилом Максименко. Однако при въезде на парковку ГУМВиСБ Дмитрию Смычковскому, сидевшему за рулем Mercedes, пришлось уступать дорогу выезжающему служебному BMW-525 Михаила Максименко. Гости, по словам свидетеля, открыли двери, чтобы поздороваться с полковником, но тот даже не вышел из автомобиля. Михаил Максименко, как заявил суду Нурдин Тугуз, чуть опустил дверное стекло, крикнул приятелям, что его срочно вызвали к руководству (полковник непосредственно подчинялся председателю СКР Александру Бастрыкину).

Таким образом, свидетель поставил под сомнение ключевой вывод следствия о том, что именно 28 апреля в 1-м Басманном переулке была передана основная часть инкриминируемой обвиняемым взятки.

ФСБ утверждает, что уже через 40 минут после контакта с Смычковским полковник Максименко за вычетом своей доли передал $400 тыс. главе ГСУ СКР по Москве генерал-майору Александру Дрыманову, с которым встретился возле «Президент-отеля» на Большой Якиманке. Дрыманов в 19 часов того же дня отдал $200 тыс. своему заместителю генерал-майору Денису Никандрову в здании ГСУ СКР по Москве на Арбате.

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«Свои» $200 тыс. начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, как полагает следствие, должен был получить от посредника Смычковского, но тот присвоил его долю. Тем не менее Крамаренко попал в число обвиняемых и подсудимых. Следствие считает, что для полноценного обвинения достаточно и намерения офицера на незаконное обогащение.

По версии следствия, через три месяца после предполагаемой передачи взятки коррупционную схему вскрыла ФСБ. Чекисты предотвратили досрочный выход Андрея Кочуйкова из СИЗО, а полиция задержала вора в законе Захария Калашова, который мог организовать выкуп товарища (в этом преступлении его не обвинили, посадив за рэкет). Узнав об этом, генерал Дрыманов, как полагает следствие, пригласил на встречу Дмитрия Смычковского и предложил ему покинуть Россию, чем тот незамедлительно воспользовался.

В Мосгорсуде, по замыслу обвинения, Тугуз должен был подтвердить, что бежать от уголовного преследования посоветовал Александр Дрыманов, однако и этого не произошло. Тугуз сообщил, что это был не побег, а турпоездка.

По словам свидетеля обвинения, они заранее планировали поехать в Грецию вместе со своими семьями, что и сделали. Затем будущий свидетель вернулся в Россию, а заочно обвиняемый Смычковский перебрался в Лондон.

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Адвокат обвиняемого Крамаренко Елена Федулова рассказала «Ъ», что со своей стороны задала свидетелю десятка два вопросов, получив на них четкие и однозначные ответы, опровергающие версию следствия. По ее словам, у свидетеля Тугуза нет абсолютно никаких оснований помогать фигурантам дела. В 2006—2007 годах сегодняшний свидетель проходил обвиняемым по громкому в то время уголовному делу о контрабандном ввозе крупных партий китайских товаров через аэропорты Краснодара, Майкопа и Сочи с последующей продажей их на Черкизовском рынке в Москве. Тугуз, прежде чем его уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией некоторых статей УК, полтора года отсидел в СИЗО «Лефортово». Интересно, что «определили» его туда сегодняшний обвиняемый Крамаренко и его адвокат Федулова, в то время занимавшие должности следователей по особо важным делам Генпрокуратуры РФ.

Сергей Машкин

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