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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, опубликованных одним из пользователей Twitter, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Рейс следовал в Манилу. На борту воздушного судна находились 347 пассажиров, никто не пострадал.

Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

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