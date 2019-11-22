09:58 (мск), источник: РИА Новости
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из
На кадрах, опубликованных одним из пользователей Twitter, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.
Рейс следовал в Манилу. На борту воздушного судна находились 347 пассажиров, никто не пострадал.
Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло