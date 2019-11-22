Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
11:29 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор назвал неопасным для россиян «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор усилил мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке из-за повышения фона в Южно-Китайском море «в связи с радиационным инцидентом», сообщила пресс-служба ведомства. Пока угрозы для россиян служба не видит.

Информацию об инциденте служба получила из Глобальной сети мониторинга окружающей среды. Что именно там случилось, ведомство не уточнило.

В четверг вечером по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила американская радиостанция Hal Turner Radio Show, ссылаясь на военные источники.

По их словам, взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине примерно 50 метров и версия о землетрясении уже исключена.

Новость
Что радиация может сделать и чего не может

В этом районе несут службу подводные лодки ВМС США, отметила радиостанция.

Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor Global Environmental Monitoring Network, на данные которой ссылается Роспотребнадзор, объединяет гражданских активистов по всему миру. С 21 ноября сеть фиксирует на своей интерактивной карте существенное превышение радиационного фона (0,22−0,24 мкЗв/час) в районе китайского города Чжаньцзянь.

Чжаньцзянь — крупный порт на побережье Южно-Китайского моря в бухте Чжаньцзянган. Известен предприятиями химической, пищевой и машиностроительной промышленности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Греф назвал введение ПДН «болезненной мерой» для всех заемщиков
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
В Антарктиде нашли столетний мешок лука
Скарлетт Йоханссон — 35: роли, из-за которых все от нее без ума
Во Флориде во дворе школы нашли 145 могил
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 175
Что такое гарантированный пенсионный план? 85
Обязательные анализы при получении правок для ГИБДД 72
Покупка машины 68
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
День матери: фотографии мам, которые не оставят равнодушным 24 ноября в России отмечают День матери. Не забудьте поздравить своих мам!
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь