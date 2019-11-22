Расследование аварии под Северодвинском не будет публичным

«Речь идет об испытании новых систем вооружения, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, они никоим образом не могут быть публичными», — сказал господин Песков. По словам пресс-секретаря президента, «они носят исключительно закрытый, секретный характер».
Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент РФ позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.
Газета The New York Times писала, что взрыв мог случиться при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Так считает и президент США Дональд Трамп.