03:10 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги.
«Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот. Как сообщают «Открытые медиа», высокопоставленный офицер дал показания на бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. Якобы он организовал схему негласного банковского покровительства, и именно ему принадлежала большая часть из 12 млрд руб. наличности, которую изъяли у Черкалина при обысках. По версии полковника спецслужбы, деньги у него и его родственников были лишь на хранении. Можно ли верить новым показаниям? И что они меняют в этом деле? Разбирался Григорий Колганов.
Полковника Черкалина задержали в апреле по подозрению в мошенничестве на 490 млн руб.
По данным СМИ, такие показания на высокопоставленного офицера дал, в частности, бывший владелец банка «Югры» Алексей Хотин.
А теперь сам Черкалин, по данным «Открытых медиа», заявил, что главным в схеме был совсем не он: мозг и руководитель группировки — якобы бывший первый замглавы АСВ Валерий Мирошников. Слухи об этом давно ходили на финансовом рынке, говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Информация о том, что Черкалин был в криминальной группе Мирошникова, — это известная тема. Понятно, что должна была быть
Но можно ли верить подозреваемому, которому грозит до 15 лет тюрьмы, особенно если полгода до этого он молчал о новом фигуранте дела? Бывшего замглавы АСВ обвиняет не только Черкалин, но и
Но бывшего сотрудника АСВ адвоката Дмитрия Константинова это не убеждает: и у полковника Черкалина, и у банкира Шигаева есть причины оговорить Мирошникова, у которого всегда была хорошая репутация: «Я не слышал никаких историй коррупционного характера с участием Мирошникова до этой истории ФСБ. Человек находится под следствием. На практике говорят разное. Сами по себе показания интересны, конечно, но не являются достаточными. Позиция банкира в этой ситуации ненамного лучше, чем у находящихся в СИЗО сотрудников».
Многими это воспринимается как подтверждение его причастности к преступной схеме. Тогда почему полковник ФСБ так долго тянул с показаниями? И какие это будет иметь последствия?
Вот версия председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова: «У него были основания молчать. Может быть,
У замдиректора Агентства журналистских расследований, бывшего следователя Евгения Вышенкова другое мнение: команду «говорить» Черкалину дали
Я думаю, что это договоренность с системами, которые ведут с ним оперативную работу. Это не значит, что Черкалин придумывает
что-то,но теперь он и, наверное, «Лубянка» посчитали возможным дать такие показания для дальнейшей, назовем это, «игры». Эльвира Набиуллина на данный момент вне подозрений. Может ли пострадать сотрудник АСВ? Может, и что.
В 2015 году Следственный комитет уже рассматривал заявление о возможных преступных действиях Мирошникова в связи с санацией Балтийского банка, но отказался привлекать замглавы АСВ к ответственности. Интересно, изменится ли позиция СКР в свете показаний Кирилла Черкалина?