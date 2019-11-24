Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые создали крошечных роботов-кубиков Роботизированные блоки могут перемещаться, прикрепляться друг к другу, образуя заранее определенные структуры
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
00:59 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: не менее семи сотрудников ГРУ отравили болгарского бизнесмена

Не менее семи сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) участвовали в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы, следует из расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Сотрудников спецслужб идентифицировали по данным загранпаспортов.

Источник: РИА "Новости"

Отравление произошло в апреле 2015 года. Все трое почувствовали себя плохо в разных местах. В организме бизнесмена обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к «Новичку». В 2019 году на записях видеокамер обнаружили офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя — Сергей Федотов). Предполагается, что этот человек мог участвовать в отравлении Скрипалей.

Группе расследователей удалось выяснить имена других возможных участников отравления в Болгарии — это Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данилом Капраловым). Все они в разные периоды находились в Болгарии. Один из восьми человек прибывал в страну только в мае — уже после отравления. Однако в тот период предприниматель снова почувствовал себя плохо.

Читайте также
Болгария рассказала о третьем «отравителе» Скрипалей

Издания идентифицировали сотрудников ГРУ по загранпаспортам — их выпускают сериями, поэтому можно найти похожие номера среди возможных попутчиков. При изменении имени, дату и год рождения оставляли реальной. Как отмечают расследователи, после предыдущих публикаций некоторым сотрудникам ГРУ изменили фотографии и другие данные.

«Но лучше бы они этого не делали, потому что в результате в мужских паспортных файлах оказались женские фотографии и, например, паспортная история совсем других людей, впопыхах вставленная в файл, что лишь помогает лишний раз убедиться, что файл этот шпионский», — говорится в публикации.


Нажмите,
чтобы включить звук

Причины отравления господина Гебрева неизвестны. Он занимается экспортом вооружений. В 2008 он передавал оружие в Грузию во время войны. Однако, по его словам, его поставки составили не более 10% от поставок Болгарии. По одной из версий, в Москве могли причислить его к продавцам оружия американским союзникам в Сирии. Однако предприниматель утверждает, что не занимался этим.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Во время загрузки произошла ошибка.
В Болгарии националисты устроили марш в память о генерале-антисемите
Во время загрузки произошла ошибка.
20 февраля© Ньюстюб
 Полковник-миллиардер планировал побег?
Чей Крым? Ответ Собчак привел к неожиданным последствиям
Минтруд рассказал о порядке досрочного выхода на пенсию
Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена
Советник Трампа: НАТО не нужен конфликт с Россией из-за Украины
Тутберидзе показала тройной аксель в исполнении Трусовой
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Фотограф показал странные совпадения на улицах
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 200
Покупка машины 130
Чаевые заправщикам 106
Что такое гарантированный пенсионный план? 94
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
И растерянность и возмущение! 459
Унесенная злым ветром 391
Не нравится выбор брата 224
Берегите своих детей! 217
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь