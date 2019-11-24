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10:06 (мск), источник: ТАСС

В Оренбуржье фура столкнулась с микроавтобусом

ТАСС, 24 ноября. Предварительно, в аварии погибли шесть человек.

Шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами ДТП с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области. Среди них один несовершеннолетний. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС в пресс-службе ведомства сообщали о пяти погибших, среди которых ребенок. Трасса в связи с ДТП не перекрывалась, в последние несколько дней в регионе выпал снег, на дорогах начала образовываться наледь, температура воздуха достигала минус 15−17 градусов. В МВД сообщали, что минивэн после столкновения загорелся.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 15-м км трассы Оренбург — Акбулак.

По информации ГУ МЧС по области, авария произошла в районе поселка Чистый в 17 км от Оренбурга. На место ДТП привлекался один боевой расчет ПСЧ-5 — четыре человека и одна единица техники.

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