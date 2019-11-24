10:06 (мск), источник: ТАСС
В Оренбуржье фура столкнулась с микроавтобусом
ТАСС, 24 ноября. Предварительно, в аварии погибли шесть человек.
Шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами ДТП с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области. Среди них один несовершеннолетний. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в
«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС в
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 15-м км трассы Оренбург — Акбулак.
По информации ГУ МЧС по области, авария произошла в районе поселка Чистый в 17 км от Оренбурга. На место ДТП привлекался один боевой расчет ПСЧ-5 — четыре человека и одна единица техники.